Ex-Student der JLU Gießen entwickelt "Zeitkapsel" für die Zukunft

GIESSEN - Man stelle sich vor: Ein Enkel erhält pünktlich zu seinem 18. Geburtstag ein Video, das sein mittlerweile verstorbener Großvater vor Jahren für ihn angefertigt hat. Oder aber man schickt ein digitales Bilderbuch an einen guten Freund, das er genau ein Jahr nach dem gemeinsamen Urlaub öffnen kann. Solche und andere Gedankenexperimente soll die neu entwickelte App "Time Machine" laut Erfinder Jan Emmel möglich machen. "Wir wollen dafür sorgen, dass man heute mehr an morgen denkt. Wir wollen in dieser kurzlebigen digitalen Zeit für einen langfristigen Mehrwert in der Zukunft sorgen", beschreibt der 30-Jährige sein Projekt. Das Vehikel für Botschaften in die Zukunft und zentrales Element der neu entwickelten App ist die sogenannte Zeitkapsel. Mithilfe dieses Tools können Einzelpersonen oder mehrere Personen - sogenannte "Mitreisende" - Dateien verpacken und sie anderen oder sich selbst zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft zur Verfügung stellen.

Gegründet hat der Jungunternehmer aus dem hessischen Obertiefenbach sein Start-up bereits im Februar vergangenen Jahres, die Entwicklung der Alpha-Version der Software begann im Juli. "Wir haben in unserer geschlossenen Beta-Version im Moment schon über 300 Nutzer und testen die Software. Im vierten Quartal wollen wir aber die Beta-Version öffnen und für alle bereits auf der Homepage angemeldeten User verfügbar machen", erklärt Jan Emmel den bisherigen Werdegang im Gespräch mit dem Anzeiger.

Doch zuerst eine "Zeitreise" zum Ursprung der Idee. Begonnen habe alles - wie viele gute Ideen - nachts beim Grübeln vorm Einschlafen. "Als ich dann auf einer Klassenfahrt nach Italien im Bus sehr lange Zeit hatte, habe ich die ersten Notizen zu Papier gebracht", erzählt Emmel, der an einer kooperativen Gesamtschule beschäftigt ist.

Studiert hat er Lehramt für Gymnasien in den Fächern Deutsch und Philosophie an der Justus-Liebig-Universität (JLU) und dementsprechend waren Kenntnisse über Gründungen oder Kontakte in die Start-up-Szene kaum vorhanden. "Ich habe mir alles selbst angelesen, auch wenn mir das Lehramtsstudium sehr viel Kompetenzen in Sachen Präsentation und Redegewandtheit eingebracht hat", verrät der Erfinder. Seine Vision hat er nach der Gründung insgesamt 15 Freunden präsentiert: "Zwei haben gesagt: 'Jan, das ist so cool, können wir da mitmachen?'", so Emmel weiter. Mittlerweile ist man also im Team zu Dritt, mit Manuel Junk und Sebastian Pasold seien nun auch Experten für die Business-Welt an Board. "Wir teilen uns die Aufgaben aber nicht nach klassischen Geschäftsbereichen ein, sondern erledigen alles nach Absprache zusammen", berichtet der Gründer - und zwar abends nach der Arbeit in ihren regulären Jobs.

Denn noch bringt die "Time Machine" ihren Machern noch kein Einkommen, im Gegenteil. "Im Jahr 2021 benötigen wir noch ungefähr 200 000 Euro, die wir über einen 'Business Angel' oder über andere Wege akquirieren wollen", so Emmel. Beim Gründerwettbewerb "StartMiUp Capital Contest" der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), der JLU und der Philipps-Universität Marburg (UMR) konnte das Team leider keinen Investor von sich überzeugen. Als durchweg positiv habe Emmel den Wettbewerb nichtsdestotrotz wahrgenommen: "Wir haben Kontakte geknüpft und geübt - denn der Wettbewerb war unser erster Pitch überhaupt." Andere Kurzvorstellungen des Unternehmens sollen folgen. Die App selbst soll sich nach ihrem Start über Werbeeinnahmen und über ein erweitertes kostenpflichtiges Angebot für geschäftliche Kunden, wie Vereine oder Kommunen, finanzieren. "Die Server stehen dabei in Deutschland, somit landen die Daten nicht bei riesigen Social-Media-Anbietern, wenn man sie nicht verknüpft", zerstreut Jan Emmel Datenschutzbedenken bereits im Voraus.

Die Konkurrenz zu anderen Social-Media-Unternehmen sieht Emmel übrigens gelassen. "Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal und wir wollen die anderen nicht kopieren. Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube helfen uns sogar dabei, unser eigenes Produkt zu bewerben", erklärt der Gründer. Seine Zukunftsvision ist eine Nutzermenge von mindestens einer Million Personen bis zum Jahre 2025, die das Angebot der digitalen Zeitreise wahrnehmen: "Wir wollen nach und nach neue Funktionen integrieren, die sich um die zentrale Zeitkapsel drehen. Beispielsweise soll ein Adventskalender erstellbar sein oder eine Checkliste von Aufgaben, an die man im Jahresverlauf erinnert wird." Wenn das "Kerngeschäft" der App läuft, denke man auch an die Entwicklung eines eigenen Geräts, das beispielsweise einen kleinen Beamer oder eine Countdown-Uhr integriert hat, um erhaltene Zeitkapseln abzuspielen. Dies sei aber vorerst noch "Zukunftsmusik".