Existenzgründung gezielt vorbereiten

GIESSEN - (red). Die Wirtschaftspaten bieten in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen im Oktober und November ein neues, dreitägiges Existenzgründungsseminar an. Ziel des Seminars ist es, die Gründungsinteressierten gut auf die Existenzgründung vorzubereiten. Viele Dinge sind bei einer erfolgreichen Gründung zu beachten. Im Rahmen des Seminars wird in kleinen Teams und mit Unterstützung durch Profis die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsidee erarbeitet.

Das Seminar findet am 26. Oktober, 1. November und 8. November statt. Die Teilnahme am Seminar sowie auch am Coaching ist kostenfrei. Anmeldung unter www.giessen.de/wirtschaft, für Fragen steht Elke Gaub-Kühnl unter elke.gaub-kuehnl@giessen.de zur Verfügung.