Existenzsichernder Rettungsschirm gefordert: Demo von Reisebüro-Inhabern in Gießen

Mit Nachdruck und Abstand: Heimische Reisebüros nehmen am bundesweiten Aktionstag der Branche teil und versammeln sich am Kugelbrunnen. Foto: Pflüger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Erst am Mittwochvormittag gab Außenminister Heiko Maas bekannt, dass die weltweit geltende Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert wird. Dies sorgt nicht nur dafür, dass Millionen von Deutschen keinen Sommerurlaub antreten können, sondern ist auch existenzbedrohlich für die Reisebüros. Wir waren die Ersten, die von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sind und werden mit die Letzten sein", betont Jens Becker, selbst Besitzer dreier Reisebüros in Mittelhessen und Mitinitiator einer bunten Mahnwache am Kugelbrunnen in Gießen.

Diese ist Teil zahlreicher Kundgebungen im Bundesgebiet am vergangenen Mittwoch und versucht, auf die schwierige Lage der Büros aufmerksam zu machen. "Die Idee für einen gemeinsamen Aktionstag kam am Samstag aus Dresden, erst am Dienstag haben wir die Mahnwache hier in Gießen geplant", berichtet Beckers Frau Mirjam. Für die beiden stehe wie für zahlreiche andere Reisebüros in ganz Deutschland viel auf dem Spiel: Dadurch, dass Einnahmen erst durch eine nach getaner Reise verbuchte Provision getätigt werden, stornierte Reisen aber gerade inklusive der Provision zurückerstattet werden müssen, fehle das komplette Einkommen. "Für bereits gebuchte Reisen hatten wir die Arbeit der Buchung in der Vergangenheit, müssen uns nun um die Stornierung kümmern und erhalten für beides keinen Cent", betont Jens Becker. "Wir können im Moment einfach keine Produkte anbieten; wie ein Metzger mit einer leeren Fleischtheke", so der Reisefachmann. "Die meisten Büros sind Familienunternehmen, die nun konkret vor dem Aus stehen", macht Anmelderin Bianca Ludwig aus Staufenberg klar. Um die 80 000 Mitarbeiter beschäftigten die rund 10 000 hauptsächlich kleinen, aber auch mittelständischen und großen Büros in Deutschland, "Internetreiseanbieter ausgenommen", so Ludwig

Um diese Arbeitsplätze zu sichern, seien nun konkrete und unbürokratische Maßnahmen der Politik erforderlich. "Was wir jetzt brauchen, ist ein existenzsichernder Rettungsschirm bis zum unbekannten Ende der Krise. Der Hilfsfonds des Landes war nur ein Tropfen auf den heißen Stein", konstatiert Bürobesitzerin Monika Neu aus Lollar. Deshalb entschieden sich die mittelhessischen Reisebüros kurzfristig zur Teilnahme am Aktionstag.

Man stehe hinter den Infektionsschutzmaßnahmen und verstehe die Einschränkung der Reisefreiheit, aber wolle die prekäre Lage der Büros aufzeigen. Viele Branchen und Gewerbe hätten eine viel größere Lobby und Aufmerksamkeit, als die Reisebranche. "Uns hat man bisher vergessen", so Neu. Dabei sei die finanzielle Lage bereits vor der Corona-Pandemie angespannt gewesen. "Zahlreiche Ereignisse der letzten Jahre, wie die Anschläge auf das World-Trade-Center, der Irak-Krieg und nicht zuletzt die Thomas-Cook-Pleite im vergangenen Jahr haben unsere finanziellen Polster trotz allem Optimismus aufgebraucht", so Frank Messerschmidt, Reisebürobesitzer aus Friedberg.

Bis das Hauptgeschäft der Büros, nämlich Flug- und Fernreisen, wieder anlaufe, könne es laut Ulrike Etzelmüller aus Gladenbach durchaus bis nächstes Jahr dauern. Jedoch hoffen die Betreiber, dass die Bevölkerung auch innerdeutsche oder innereuropäische Urlaube nach den ersten Lockerungen der Reiseverbote verstärkt bei den Reisebüros buche. Denn auch im Inland gelte laut Etzelmüller: "Wir beraten besser und sind oft günstiger als das Internet."