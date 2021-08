Exkursion am Kaiserberg

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der BUND Kreisverband Gießen und die Landschaftspflegevereinigung Gießen (LPV) informieren am Samstag, 28. August, bei einer etwa zweistündigen Rundwanderung durch die Streuobstwiesen und Grünlandflächen am Kaiserberg nördlich von Gießen über Maßnahmen zur Förderung von Natur und Kulturlandschaft.

Im Gebiet sind bereits seit einigen Jahren viele Bürger und Gruppen aktiv, um Obstbäume zu pflanzen und zu pflegen. Die Landschaftspflegevereinigung organisiert die Grünlandpflege zusammen mit Landwirten und einem Schäfer. Welche Maßnahmen bisher umgesetzt wurden und welche Ziele in Zukunft verfolgt werden, erläutert Patrick Wiedorn von der LPV Gießen. Andrea Malkmus (BUND Gießen) zeigt die Entstehungsgeschichte des Gebiets auf. Interessierte erfahren, wie sie mitwirken können und welche Möglichkeiten für die Ernte von eigenem, regional erzeugtem Obst vor Ort bestehen. Die Wanderung beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt in Gießen-Wieseck am Endpunkt der Straße "Am Urnenfeld", Unterführung Hangelsteinstraße. Anmeldung per E-Mail ist unter amalkmus@bund-giessen.de erforderlich.