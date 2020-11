„Experiment“ zum Arbeitsschutz

Blick hinter die Kulissen der ersten Online-Fachtagung von THM, RP Gießen und Hessischem Sozialministerium. (Foto: THM/Sabrina Eichenauer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „Sicherheit und Gesundheitsschutz managen – vom Risiko zur Chance“: So lautete der Titel der Fachtagung, die das Regierungspräsidium Gießen (RP), die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) und das Hessische Sozialministerium erstmals online veranstalteten. Bislang fand die Fachtagung alle zwei Jahre auf dem THM-Campus in Gießen statt. „In Arbeitsschutzkreisen hat die Tagung bereits einen festen Stellenwert“, sagt Michèle Wachkamp vom RP Gießen. „Es wäre schade gewesen, sie wegen der Corona-Lage nicht durchzuführen, denn gerade jetzt wird deutlich, wie wichtig Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sind“, berichtet sie weiter. Und so wagten THM und RP in Kooperation mit dem Hessischen Sozialministerium das Experiment einer Online-Veranstaltung und öffneten somit ihre Pforten auch über die Grenzen Mittelhessens hinaus für Arbeitsschutzakteure bundesweit.

82 betriebliche Vertreter, Arbeitsschutzakteure und sonstige Interessierte folgten der Einladung und nahmen die Gelegenheit wahr, sich über aktuelle Themen im Arbeitsschutz zu informieren. Der inhaltliche rote Faden ergab sich dabei aus den neuen Themen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA), aber auch aus aktuellen Herausforderungen und Lösungen im Arbeitsschutz. Das Thema Corona war dabei natürlich präsent – sind Abstands- und Hygieneregeln doch Themen, die mittlerweile den Alltag aller Beschäftigten und insbesondere der Arbeitsschützer bestimmen. Auswirkungen zeigen sich dabei ganz unterschiedlich. „Corona funktioniert als Brennglas für die Probleme und Themen, die im betrieblichen Arbeitsschutz auch vorher schon auf der Agenda standen, insbesondere hinsichtlich guter Arbeitsbedingungen“, sagte Bettina Splittgerber vom Hessischen Sozialministerium.

Prof. Thomas Steffens griff das Motto der Veranstaltung auf und warb dafür, nicht nur in der aktuellen Lage in Betrieben mit den systematischen Ansätzen des Arbeitsschutzes Risiken zu erkennen und Chancen eines gelebten Arbeitsschutzes zu ergreifen. Prof. Thomas Wilrich beleuchtete in seinem lebhaften Vortrag Fragen zur Verantwortung und Haftung für Roboter und Automatisierungstechnik aus juristischer Sicht mit Urteilen aus dem Verkehrsbereich, aber auch aus dem betrieblichen Kontext.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage wurde schließlich auch das Thema Homeoffice in den Vorträgen wie auch in der anschließenden Publikumsdiskussion aufgeworfen. „Viele Beschäftigte sind hiervon betroffen, auch dies birgt sowohl Risiken als auch Chancen“, sagte Thomas Steffens. Diskutiert wurde weiter auch, wie Arbeitsschutzexperten Betriebe optimal unterstützen können. „Dort, wo eine sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten sichergestellt ist, ist die Basis für eine adäquate Beratung zum Arbeitsschutz geschaffen – nicht nur in Anbetracht des steten technologischen Wandels, sondern auch in unvorhergesehenen Krisen“, betonte Michèle Wachkamp.

In drei parallel laufenden Foren konnten sich Teilnehmer am Nachmittag zu spezifischen Fachthemen informieren. So standen die Verzahnung von Arbeitsschutz und betrieblicher Gesundheitsförderung, der Umgang mit krebserzeugenden Stoffen in Betrieben und neue Technologien und deren arbeitsschutzrelevante Auswirkungen auf den Arbeitsschutz auf dem Programm. In den Pausen wurden die Angebote der virtuellen Plauderräume und der bewegten Mittagspause rege genutzt. Das Motto der Veranstaltung „Aus Risiken Chancen machen“ kann damit gleichfalls für das neue Veranstaltungsformat herangezogen werden. Mit technischer Unterstützung durch den Fachbereich Management und Kommunikation der Technischen Hochschule Mittelhessen konnten die Organisatoren der THM und des Regierungspräsidiums Gießen auf eine gelungene Veranstaltung blicken.