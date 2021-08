Experte des RP Gießen informiert über Gaskartuschenkocher

Handlich und leicht zu transportieren: Wer Gaskartuschenkocher benutzt, sollte jedoch einiges beachten. Foto: RP Gießen

GIESSEN - Urlaubszeit ist Campingzeit. Dazu gehört das Grillen und Kochen in freier Natur, auf dem heimischen Balkon, im Garten oder auf der Terrasse. Allerdings kommt es immer wieder zu schlimmen Unfällen mit schweren Verbrennungen, vor allem beim unsachgemäßen Umgang und beim Anzünden der Kohle von Holzkohlegrills. "Aber auch wer die beliebten, weil leicht zu transportierenden Gaskartuschenkocher benutzt, sollte einiges beachten, damit das Freizeitvergnügen nicht böse endet", sagt der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich in einer Pressemitteilung. In seiner Behörde arbeiten Experten für den Bereich technischer Verbraucherschutz und Produktsicherheit. Sie geben Tipps zu den handlichen Kofferkochern, die über eine Gaskartusche verfügen.

"Bleibt das Kochgeschirr nach dem Kochen auf dem Brenner stehen, kann es im schlimmsten Falle zu Explosionen der Kartusche kommen", warnt Verbraucherschutzexperte Stefan Wingenbach vom RP Gießen. Beim Kochen werde die Kartusche kontinuierlich durch das ausströmende Gas gekühlt. "Dieser Kühleffekt bleibt nach Abschalten der Gaszufuhr aus." Steht nun über der Kartusche zum Beispiel noch ein großer Topf mit heißem Inhalt, könne die Kartusche durch die abstrahlende Wärme sehr schnell so heiß werden, dass Explosionsgefahr bestehe.

Nutzer dieser Gaskocher sollten die deutsche Bedienungsanleitung, die vom Hersteller zwingend beigefügt werden muss, aufmerksam lesen. "Halten Sie sich strikt an die darin enthaltenen Vorgaben und die maximal zu verwendende Topfgröße, damit es nicht zu unzulässigen Erwärmungen der Gaskartusche kommen kann", lautet Wingenbachs Rat. Keinesfalls sollte Kochgeschirr verwendet werden, das größer als die eigentliche Kochfläche ist und darüber hinausragt. "Und nehmen Sie zusätzlich nach Abschalten der Gaszufuhr das Kochgeschirr vom Brenner, damit eine Wärmeabstrahlung durch das Kochgut verhindert wird."