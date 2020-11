Expertin des Uniklinikums Gießen weist auf Lebererkrankungen hin

Lebenswichtiges Organ: Mediziner erwarten einen Anstieg von Lebererkrankungen in der Corona-Pandemie. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Weltweit arbeiten Wissenschaftler und Mediziner daran, Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2" zu analysieren, Risikogruppen zu definieren, wirksame Medikamente zu entwickeln und einen Impfstoff zu finden. Experten der verschiedenen medizinischen Fachrichtungen geben Empfehlungen zur Patienten-Versorgung. Auch in der Hepatologie stellt man sich den neuen Herausforderungen. Der Schwerpunkt Gastroenterologie des Gießener Uniklinikums unter der Leitung von Prof. Elke Roeb und die Deutsche Leberstiftung setzen mit dem Motto: "Check-up für die Leber" das Testen und Untersuchen ganz oben auf die Agenda. Im Vorfeld des Lebertages informieren sie zu Covid 19 und Lebererkrankungen sowie zu möglichen neuen Leber-Risiken durch einen veränderten Lebensstil während der Corona-Pandemie.

"Die Corona-Virus-Pandemie hat das deutsche Gesundheitssystem, Ärzte und Patienten in den vergangenen Wochen vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt. Aktuell existieren noch wenige Daten über die Wechselwirkungen einer bereits bestehenden Lebererkrankung und den Verlauf einer Infektion mit dem Corona-Virus - viele Fragen sind derzeit noch ungeklärt", erläutert Elke Roeb und ergänzt: "Sowohl die Bundesregierung als auch das Robert Koch-Institut zählen Menschen mit einer chronischen Lebererkrankung zur Gruppe der Covid 19-Risikopatienten für schwere Verläufe. Zirrhosepatienten haben ein sehr hohes Risiko von Lungen- aber auch Leberkomplikationen. Lebertransplantierte sind durch die medikamentöse Immunsuppression in höherem Maße infektionsanfällig. Diese Personengruppen sollten unbedingt die aktuellen Empfehlungen zur Infektionsprophylaxe konsequent einhalten."

Um eine angemessene Versorgung von Patienten mit chronischer Lebererkrankung auch während der Corona-Pandemie zu gewährleisten, haben die EASL (Europäische Lebergesellschaft) und die ESCMID (Europäische Gesellschaft für Infektiologie) ein Positionspapier erarbeitet. Es enthält Empfehlungen für Ärzte, die Patienten mit chronischen Leberkrankheiten behandeln. Außerdem beinhaltet das Positionspapier einen Algorithmus für die Priorisierung der Versorgung von Patienten mit einer chronischen Lebererkrankung und einen Überblick über die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten, um Ärzte bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die von der Deutschen Leberstiftung herausgegebene deutsche Übersetzung des Positionspapiers steht als PDF-Download auf der Website der Deutschen Leberstiftung unter www.deutsche-leberstiftung.de zur Verfügung.

Fotos Lebenswichtiges Organ: Mediziner erwarten einen Anstieg von Lebererkrankungen in der Corona-Pandemie. Symbolfoto: dpa Expertin: Prof. Elke Roeb. Archivfoto: Maywald 2

Aufgrund der Dynamik der Covid 19-Pandemie wird es regelmäßige Überarbeitungen des Positionspapiers geben. Eine aktualisierte Version ist unter www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589555920301038?via%3Dihub abrufbar. Weitere aktualisierte Informationen zu Covid 19 und Lebererkrankungen sowie Links und Anlaufstellen sind auf der Website der Deutschen Leberhilfe zu finden: www.leberhilfe.org/coronavirus/.

Neben dem erhöhten Risiko-Potenzial, das eine Infektion mit dem Corona-Virus für Menschen mit Lebererkrankungen darstellen kann, sehen Leberexperten eine neue Gefahr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für die Lebergesundheit. Es wird ein möglicher Anstieg von Lebererkrankungen durch die veränderten Lebensbedingungen in der Corona-Pandemie befürchtet: "Umfrageergebnisse bestätigen einen Trend in der Corona-Krise zu weniger Bewegung, einem gesteigerten Medienkonsum und vermehrtem Verzehr von ungesunden Lebensmitteln. Es ist davon auszugehen, dass Erkrankungen wie das metabolische Syndrom, das gekennzeichnet ist durch das gemeinsame Auftreten von Krankheitsbildern wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Problemen, Adipositas sowie Beschwerden des Bewegungsapparates ansteigen werden", warnt Elke Roeb. "Schon vor der Corona-Krise waren diese Erkrankungen immer öfter die Ursache für die Entstehung und Manifestation einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD und NASH). In Deutschland ist jeder vierte Bundesbürger über 40 Jahre bereits davon betroffen und jedes dritte übergewichtige Kind leidet an dieser Krankheit. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass trotz eingeschränkter Sportangebote Bewegung unbedingt in den Tagesablauf integriert werden sollte. Ob Joggen, Online-Sportübungen oder ein Spaziergang, jede Art von Aktivität tut dem Körper und auch der Psyche gut."

TELEFONAKTION MIT SPEZIALISTEN Unter dem Motto "Check-up für die Leber" fordern die Ausrichter des 21. Deutschen Lebertages, der am 20. November stattfindet, dazu auf, die Leberwerte im Blut zu kontrollieren. Obwohl die Leber sehr leistungsstark ist und über hervorragende Regenerationskräfte verfügt, kann auch diese Stoffwechsel- und Entgiftungszentrale bei einer schweren Schädigung ihre Funktionen nur über einen begrenzten Zeitraum aufrechterhalten. Mit einer Bestimmung der Leberwerte kann eine Erkrankung bereits in einem frühen Stadium nachgewiesen werden. Viele früh erkannte Lebererkrankungen lassen sich sehr gut therapieren - oftmals reicht bereits eine konsequente Änderung des Lebensstils. Die Ausrichter - Gastro-Liga, Deutsche Leberstiftung und Deutsche Leberhilfe - bieten anlässlich des bundesweiten Aktionstages eine kostenfreie Telefonaktion bei der Leber-Experten die Anrufer-Fragen zu Leber und Lebererkrankungen beantworten. Am Mittwoch, 18. November, sind die Leber-Spezialisten Prof. Elke Roeb (Gießen), Dr. Michael Nagel (Mainz) und Prof. Siegbert Rossol (Frankfurt) jeweils von 14 Uhr bis 16 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 666 39 22 für jeden Interessierten und Betroffenen erreichbar. Mit diesem Angebot möchten die Ausrichter des 21. Deutschen Lebertages dazu beitragen, dass das lebenswichtige Organ und seine Erkrankungen mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Sie weisen gleichzeitig darauf hin, dass die Beratungsgespräche am Telefon keinen persönlichen Arztbesuch und keine individuelle Diagnose ersetzen.

Mit dem Aufruf "Check-up für die Leber" erinnert der 21. Deutsche Lebertag an das lebenswichtige Organ Leber und die Wichtigkeit, den Gesundheitsstatus kontrollieren zu lassen. Auch unter den Bedingungen einer auf unabsehbare Zeit bestehenden Pandemie-Situation, an die sich unser Gesundheitssystem angepasst hat, bleiben Vorsorgeuntersuchungen ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung.