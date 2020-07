Expertise von Wissenschaftlerin der JLU gefragt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Prof. Corinna Ewelt-Knauer, Professur für Financial Accounting der Justus-Liebig-Universität (JLU), ist in den Fachausschuss für internationale Rechnungslegung des DRSC (Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee) gewählt worden. Das DRSC setzt die Standards auf dem Gebiet der Konzernrechnungslegung und hat von der Bundesregierung den gesetzlichen Auftrag, Regelungen zur Konzernrechnungslegung zu entwickeln, auf nationaler sowie europäischer Ebene Gesetzgebungsverfahren kritisch zu begleiten und die Bundesrepublik Deutschland in internationalen Gremien der Rechnungslegung zu vertreten, teilt die JLU mit. Das DRSC ist zudem befugt, internationale Regelungen vor dem Hintergrund deutscher Besonderheiten verbindlich zu interpretieren.