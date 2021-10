"EZB kann keine Mieten senken"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren übersteigt die Inflationsrate nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamts wieder die Vier-Prozent-Marke. Die Verunsicherung ist groß: Viele Menschen fragen sich, ob die Inflation bleiben wird. Die hohen Wohnkosten geraten dabei oft aus dem Blickfeld. Aktuell seien besonders die Energiepreise für den Anstieg der Inflationsrate verantwortlich. Die größere Sorge für Menschen mit geringen Einkommen sind aber "gar nicht so sehr die Energie- oder Lebensmittelpreise, sondern eher die Mieten", so der Vorsitzende des Mietervereins, Stefan Kaisers, in einer Pressemitteilung.

Es gebe nicht wenige Familien in den Städten, die 40 Prozent oder mehr ihres monatlichen Nettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben, und dieser Trend sei in den vergangenen 20 Jahren stark gestiegen. "Die Menschen müssen viel weniger für Energie als fürs Wohnen auslegen. Verantwortlich für diese Entwicklung ist die Politik," so Kaisers, und weiter: "Die Mieten, das sind ja oft fixe Größen, die einmal bei Einzug verhandelt werden und dann oft für viele Jahre nicht mehr. Das sind vor allem junge Menschen, junge Familien, die vielleicht Kinder bekommen und sagen, wir müssen umziehen, wir brauchen eine größere Wohnung, mehr Platz. Und dann ist es häufig so, dass da ein Riesensprung kommt, und viele können es sich gar nicht mehr leisten, im eigenen Quartier wohnen zu bleiben, was Folgen hat." So gilt die besondere Sorge Kaisers den Mieten, "weil die Wohnkostenbelastung so stark gestiegen ist. Wenn man übers Wohnen spricht, dann merkt man auch, da liegt jetzt die Schuld oder Verantwortung nicht bei der Europäischen Zentralbank (EZB) - die kann ja keine Mieten senken -, sondern da ist die Politik in der Verantwortung. Hier liegt eine zentrale Hauptaufgabe der neuen Bundesregierung und man kann gespannt sein, ob und wie sie sie lösen wird".