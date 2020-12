Facharzt von Vitos in Gießen über Lichtblicke im Alltag

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Weihnachtsmärkte fallen aus, große Weihnachtsfeiern sowieso, und das Familienfest kann wohl nur im allerengsten Kreis stattfinden: In diesem Jahr ist alles anders als sonst - auch im Dezember. Was macht das mit den Menschen und was kann man tun, um trotz allem gut durch die Feiertage zu kommen? Dazu äußert sich Dr. Johannes Krautheim. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberarzt am Vitos Klinikum Gießen-Marburg.

Herr Dr. Krautheim, leidet die Psyche darunter, dass dieses Jahr alles anders ist?

"Weihnachten 2020" könnte zu einem Fest werden, von dem wir in 50 Jahren noch berichten, da es uns noch einmal stark vor Augen führt, in welche Situation die Pandemie uns gebracht hat. Gleichzeitig erwarten wir, dass ein bekannter Aspekt von Weihnachten durch das Coronavirus noch verstärkt wird: die Polarisierung der Gesellschaft. Menschen, bei denen auch schon vor der Pandemie Hürden für soziale Teilhabe bestanden haben, spüren Einsamkeit und Isolation nun umso stärker. Das ist ein wichtiger Punkt für uns am Vitos Klinikum Gießen-Marburg. Diese Menschen müssen wir erreichen und ihnen Hilfe bieten.

Was sind die Folgen für die Betroffenen?

Für sie steigt das Risiko, eine Depression zu entwickeln. Wer das Gefühl hat, eine depressive Episode zu erleben, sollte sich frühzeitig professionelle Hilfe suchen. Hier gilt es für uns an den Vitos Kliniken, unsere Arbeitskraft voll dafür einzusetzen, die Situation der Betroffenen zu verbessern. Viele Kollegen bei Vitos, mit denen ich spreche, melden zurück, dass sie die Möglichkeit, in der Pandemie helfen zu können, für sich selbst positiv erleben.

Ist es gerade in der dunklen Jahreszeit wichtig, Lichtblicke wie Feiern und die Nähe zu anderen Menschen zu erleben?

Licht wirkt antidepressiv. Fast jeder kennt das Glücksgefühl der ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr. In der dunklen Jahreszeit fehlt uns das. Und natürlich ist es daher gut, unsere Ressourcen, wie zum Beispiel unsere Sozialkontakte oder persönlichen Interessen stärker zu aktivieren. Hier muss in der gegenwärtigen Situation jeder von uns im Rahmen seiner Möglichkeiten improvisieren.

Welche Rolle spielen wiederkehrende Rituale für das psychische Wohlbefinden?

Rituale geben unserem Körper und unserem seelischen Empfinden wichtige Signale. Genauso, wie uns beim Tischdecken mittags schon das Wasser im Mund zusammenläuft, beginnt bei der Wahrnehmung der Lichter auf dem Weihnachtsmarkt für uns erst richtig der Winter. Das bleibt dieses Jahr aus. Daher empfehle ich, um so größeren Wert auf die Elemente zu legen, die einem bleiben: Das eigene Zuhause weihnachtlich schmücken oder Plätzchen backen hilft, die Vorfreude zu steigern. Und auch die klassische Weihnachtskarte ist eine schöne Geste, die sagt: Ich denke an Dich und Du bist mir wichtig.

Was kann man tun, um seinen Mitmenschen in dieser Zeit zu helfen?

Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt unzählige ermutigende Beispiele auf der privaten oder Vereinsebene sowie in professionellen Kontexten, wo Menschen Hürden überwunden haben, um anderen Lichtblicke im Alltag zu verschaffen. Im Moment haben solche Dinge eine besonders hohe Relevanz für die Betroffenen. Sei es, der älteren und mobil eingeschränkten Dame von nebenan den Einkauf vor die Tür zu stellen oder für die beste Freundin zumindest am Telefon da zu sein, wenn diese einen braucht, weil ihr die Decke auf den Kopf fällt. Schon Kleinigkeiten können hier etwas bewirken und das Gefühl des Zusammenhalts stärken. Wir sind in einer Situation, in der es darauf ankommt, den anderen wahrzunehmen.

Was kann man für sich selber tun?

Wir sind aus der Anfangsphase der Pandemie heraus in eine Phase gewechselt, die sich für viele wie ein Ultramarathon anfühlt. Wichtig hierbei ist: Konzentriere dich auf das, was du tun kannst, weniger auf das, was du nicht ändern kannst. Achte darauf, wie viel Kraft du noch hast und wende dich an dein soziales Umfeld und an dein professionelles Hilfenetzwerk, wenn die Reserven zu Ende gehen. Schaffe dir bewusst schöne, wohltuende Momente im Alltag, um Kraft zu tanken. Und: Beschäftige dich mit Problemen dieser Welt oder deiner eigenen sozialen Situation nur zu bestimmten Uhrzeiten und nicht 24 Stunden am Tag.

Gibt es auch positive Aspekte der Krise?

Die Corona-Pandemie hat so viel Leid hervorgerufen und wird es noch weiter tun, dass es erstmal schwerfällt, darauf zu antworten. Gleichzeitig bin ich persönlich in den vergangenen Monaten immer wieder vom Engagement und der Kreativität vieler meiner Mitmenschen überwältigt. Es gibt über die Distanz und die neuen Hürden hinweg viele Zeichen der Menschlichkeit und des Zusammenhalts - das ist ermutigend.