Fachbereich Gesundheit der THM in ehemaliger Esculap-Klinik

In den Räumen der ehemaligen Esculap-Klinik ist heute der Fachbereich Gesundheit der THM beheimatet.

GIESSEN - Seit Jahren halten sich die Studierendenzahlen der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) konstant auf hohem Niveau. Das gilt insbesondere auch für den Fachbereich Gesundheit. Mehr noch: Ein Blick in die Statistik der Hochschule zeigt, dass der Bereich von Semester zu Semester mehr Studenten verzeichnet. „Die Studierendenzahl ist explosionsartig angestiegen“, sagt Vizepräsident Dirk Metzger. Das Problem: Der Fachbereich braucht Platz, der auf den vorhandenen Flächen der THM nicht zur Verfügung steht. Schon 2016 wird die Not zur Tugend: Man mietet Flächen in den Räumen der ehemaligen Esculap-Klinik in der Nordanlage an. Mittlerweile hat die THM das Gebäude von Kai Laumann gekauft.

Privatklientel im Blick

Das Jahr 2008. In der Nordanlage 19 eröffnet die Esculap-Klinik ihre Pforten. Doch mit der Insolvenz ist schon 2012 wieder Schluss. Was wird aus dem Gebäude? „Das Problem war, dass wir hier ein Spezialgebäude für die Klinik gebaut haben. Sie hatte eine Privatklientel im Blick, was aber in Gießen nicht funktioniert hat“, erinnert sich der langjährige Eigentümer und Bauherr Laumann, dem das Gebäude 13 Jahre lang gehörte. Nach der Klinik-Insolvenz habe er sich auf die Suche gemacht. Ziel sei ein Nachfolgenutzer gewesen, der das Spezialgebäude mit massivem Erdgeschoss und Obergeschossen aus Holz ohne bauliche Änderung übernehmen kann. „Ich habe mit anderen Krankenhäusern und mit unglaublich vielen Ärzten gesprochen. Aber dabei hat sich niemand gefunden, der die Fläche in der Form übernehmen wollte“, führt der Wettenberger Unternehmer aus.

Wenige Jahre nachdem Laumann seine Suche begonnen hat, gründet sich 2015 an der THM der Fachbereich Gesundheit. Und wird immer größer: Während die Statistik für das Wintersemester 2015/16 insgesamt 347 Studenten verzeichnet, sind es im Wintersemester 2017/18 bereits 1254. Im aktuell laufenden Wintersemester sind es 1491 Studierende. Man braucht Platz. Das Jahr 2016 bringt für Laumann und die Hochschule die Lösung: Die THM mietet Teile der ehemaligen Klinik. „Für die Hochschule ist das Gebäude absolut passend. Denn es bietet eine komplette Klinikstruktur samt OP-Sälen“, erklärt Laumann. Metzger bestätigt: „Die Nordanlage 19 ist genau das, was wir gebraucht haben.“ Zu den Studiengängen, die die THM am Fachbereich Gesundheit bietet, zählen im Bachelor Medizinische Informatik und Medizinisches Management sowie im Master unter anderem Digitale Medizin. Dies bedinge arbeiten beispielsweise in experimentellen Praktika oder in Laboren, erläutert Metzger.

Schlaf- und PC-Labore

Die notwendige Ausrüstung beherbergen die Räume in der Nordanlage heute: Neben den OPs finden sich dort unter anderem Schlaflabore, PC-Labore, einige Patientenzimmer und Büroflächen. Baubeginn des Gebäudes in der Nordanlage 19, wo früher eine Bäckerei ihr Zuhause hatte, war im Jahr 2006. Nach der Fertigstellung im Jahr 2008 bezog die Klinik den Komplex in der Hoffnung, dass Ärzte aus der Gegend Patienten zur Weiterbehandlung schicken würden. In wenigen Jahren scheiterte die Idee, sodass die private Klinik bereits im Dezember 2011 einen Insolvenzantrag stellen musste, von dem das Esculap-Ärztehaus allerdings nicht betroffen war. Übernahmeverhandlungen mit dem Universitätsklinikum scheiterten, sodass die Esculap-Klinik 2012 die Pforten schließen musste.