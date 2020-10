Fachvortrag zu Knieorthopädie

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am 27. Oktober hält Dr. Andreas Ziersch, Chefarzt der Orthopädie, in der Cafeteria des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung von 18 Uhr bis 20 Uhr einen Vortrag zum Thema „Das Kniegelenk: Gelenkschmerzen durch Arthrose. Was ist eine Knieprothese?“ Die Teilnahme ist kostenlos. Um den entsprechenden Abstand wahren zu können, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Bis zum 22. Oktober muss eine Anmeldung unter 0641/7002341 oder behrens@jokba.de erfolgt sein. Zum Betreten der Gebäude ist eine ausgefüllte Selbstauskunft erforderlich, diese findet man unter www.jokba.de.