Fachvortrag zum Thema Online-Sucht

GIESSEN - (red). Das Jugendbildungswerk bietet in Kooperation mit dem Jugendschutz und „go onlife“, einem Projekt der Sucht- und Drogenberatung Marburg, am Dienstag, 27. Oktober, in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr den Fachvortrag „Internet-, Spiele- und Online-Sucht: Aspekte problematischen Medienkonsums und Möglichkeiten der Prävention“ an. Die Veranstaltung findet im Jugend- und Kulturzentrum Jokus statt. Der Eintritt ist frei und die Fortbildung ist im Rahmen der JULEICA mit zwei Stunden anerkannt.

Die Nutzung von Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und Computern ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Gerade deshalb ist es nicht nur für Betroffene selbst, sondern auch für Angehörige und pädagogische Fachkräfte oft sehr schwer einzuschätzen, in wie weit die vorliegende Mediennutzung noch im „Normbereich“ liegt oder ob möglicherweise bereits eine diesbezügliche Abhängigkeit besteht.

In der Veranstaltung erhalten die Besucher zunächst einen tieferen Einblick in die Thematik. Hierbei sollen die Teilnehmer erfahren, was die Anziehungskraft der modernen Medien und insbesondere von Online-Games für die Jugendlichen ausmacht, aber auch, welche im Spiel verborgenen Mechanismen dazu beitragen, dass gerade Jugendliche häufig keine zeitlichen Grenzen zu kennen scheinen, wenn sie einmal im Spiel versunken sind. Außerdem wird Wissen darüber vermittelt, welche Anzeichen auf problematischen Medienkonsum hinweisen können und wie Eltern und pädagogische Fachkräfte damit sinnvoll umgehen.