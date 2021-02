Fahrbahndecke in Lahnstraße wird erneuert

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Tiefbauamt teilt mit, dass am Montag, 8. Februar, in der Lahnstraße im Abschnitt zwischen Meisenbornweg und Hüttenweg eine neue Baustelle eingerichtet wird. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Fahrbahndecke auf einer Länge von rund 370 Metern und der Einfahrt zum Klärwerk. Zudem werden neue Schutzstreifen für den Radverkehr angelegt und auf der Fahrbahn markiert. "In Koordination mit der bestehenden Baustelle an der Bahnüberführung in der Lahnstraße und der daraus resultierenden Vollsperrung nutzt das Tiefbauamt dieses Zeitfenster für die erforderlichen Erneuerungen, um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten. Zugleich wird mit den neuen Schutzstreifen für Radfahrer das Radverkehrsnetz in der Stadt Gießen weiter ausgebaut", so Bürgermeister Peter Neidel in einer Pressemitteilung. Die Bauzeit wird etwa sechs Wochen dauern, der Verkehr werde jeweils abschnittsweise umgeleitet. Der Bauablauf werde mit den Anliegern koordiniert, sodass die ansässigen Unternehmen erreichbar bleiben.