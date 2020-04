Fahrbahnsanierung in Wetzlarer Straße

Jetzt teilen:

Giessen-Kleinlinden (red). Im Zuge der Deckensanierung der Fahrbahn im Bereich der Wetzlarer Straße 71-95 in Kleinlinden wird der Straßenabschnitt ab Montag, 4. Mai bis Freitag, 15. Mai für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Maßnahme erfolgt unter Aufrechterhaltung des Rettungsverkehrs des Amts für Brandschutz. Bei den vorhergesehenen Arbeiten handelt es sich um eine koordinierte Baumaßnahme zwischen der Telekom, den Mittelhessischen Wasserbetrieben und dem Tiefbauamt der Stadt Gießen. In diesem Abschnitt sind Leitungsquerungen der Fahrbahn von der Telekom und den Mittelhessischen Wasserbetrieben vorgesehen. Abgeschlossen wird die Maßnahme mit der Deckensanierung der Fahrbahn und den Markierungsarbeiten. Die Maßnahme wird unter Berücksichtigung der Witterungslage nach einer Bauzeit von zwei Wochen abgeschlossen sein. Die Bushaltestellen in der Wetzlarer Straße können in der Zeit der Vollsperrung nicht angefahren werden. Die nächste Bushaltestelle befindet sich in der Frankfurter Straße (Haltestelle Bernhardtstraße). Zwischen Wetzlar-Dutenhofen und der Stadt Gießen wird dies auch die einzige Haltestelle der Buslinie 11 sein. Die geänderten Fahrpläne können auf den Internetseiten des RMV und den Wetzlarer Verkehrsbetrieben eingesehen werden. Für den überörtlichen Verkehr ist die Umleitungsstrecke von Wetzlar beziehungsweise von Gießen kommend ausgeschildert.