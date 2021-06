Fahrgastbeirat Gießen vermisst Wetterschutz und WC-Anlagen

Als "Blaupause" auch für schmale Bürgersteige? Der Fahrgastbeirat möchte wissen, ob eine Bushaltestellenüberdachung mit offenen Flanken - wie am Sportplatz in Garbenteich - beispielsweise auch im Wiesecker Weg stadtauswärts für die Bushaltestelle Feuerbachstraße möglich wäre. Fotos: Schäfer

GIESSEN - "Sie sind so, wie ein Interessenvertreter sein muss: Unbequem!" Stadträtin Gerda Weigel-Greilich hatte in der Sitzung des Fahrgastbeirats diese Worte an den Pohlheimer Friedhelm Sames gerichtet. Seit sechs Jahren steht er als Vorsitzender diesem Gremium vor, das sowohl für die Stadt als auch den Kreis zuständig ist. Eigentlich sollte es einen in Gießen beheimateten Co-Vorsitzenden geben. Trotz jahrelanger Suche ist dies nicht gelungen. So schultert Sames die Leitung allein. "Als wir vor sechs Jahren begannen, war damals diese Institution in der Öffentlichkeit völlig unbekannt", so der Dorf-Güller zu den Anfängen seiner Tätigkeit. "Richtig froh" sei er nun, dass ein Fortbestand des Gremiums im neuen Koalitionsvertrag aufgenommen werden soll.

21 stimmberechtigte Mitglieder umfasst der Beirat. 15 werden von verschiedenen Organisationen wie SWG, VGO, VCD, ADFC entsandt. Sechs kommen aus dem Fahrgastbereich, drei aus Gießen und drei aus dem Kreis. Weigel-Greilich hatte Sames zum Abschluss der Wahlperiode einen Blumenstrauß als Zeichen des Dankes für dessen geleistete Arbeit mitgebracht. Die an diesem Gremiumsabend verhinderte Landrätin Anita Schneider ließ ihn mit einer Flasche Wein ehren. Manchmal habe es Dissens gegeben, berichtet Weigel-Greilich den Online-Teilnehmern der Sitzung. Doch das sei "ganz normal". Einen stolz machenden Rat hatte sie dann noch für ihn parat: "Bleiben Sie ein streitbarer Mensch!" Sames hatte auch in diese Sitzung eigene Vorschläge mitgebracht. Er thematisierte die Klage von Fahrgästen, dass an vielen Bushaltestellen in Gießen und im Kreis kein Wetterschutz vorhanden sei. Vonseiten der Verkehrsunternehmen werde argumentiert, dass die Bürgersteigbreite eine Überdachung nicht zulasse. Als Gegenbeispiel wies Sames auf die Bushaltestelle in Garbenteich am Sportplatz hin. Hier sei eine Überdachung ohne Seitenschutz errichtet worden. Zwar stelle dies keinen kompletten Wetterschutz dar, weil die beiden Kopfseiten fehlten. Doch bleibe bei schmalen Gehsteigen durch diese Konstruktion genügend Platz für die Passanten.

Hauptsächlich von älteren Mitbürgern werde er, Sames, gelegentlich auf für sie unverständliche Signets auf den Haltestellenschildern angesprochen. So werde nicht verstanden, was die Abkürzung "ALT" bedeute und wie man diesen Verkehrsservice - ALT steht für Anruflinientaxi - in Anspruch nehmen könne. Geprüft werden soll, ob man zusätzlich eine Erklärung aufbringen kann.

Renate Feicks Antrag zur Fürsorgepflicht des Landkreises gegenüber allen Busfahrern wurde einstimmig verabschiedet. An den Endhaltestellen, so der Antrag, bestehe in der Regel keine Möglichkeit für einen Toilettengang; noch nicht einmal zum Händewaschen, wenn der Busfahrer etwas essen möchte. Der Landkreis möge dieses Problem lösen. Gegebenenfalls auch offiziell in Geschäften und Gaststätten vorsprechen mit dem Ziel, einen Toilettengang nicht mit einem Einkauf verbinden zu müssen. In der regen Diskussion zum Antragsbegehren wurde der richtige Ansprechpartner gesucht. Eigentlich sind die Busunternehmer als Arbeitgeber für ihre Fahrer und Fahrerinnen diesbezüglich zuständig. Weigel-Greilich meinte: "Einer muss den Hut aufhaben. Und das ist die VGO."

In der Kreisverwaltung wird ein wichtiger Impulsgeber dafür gesehen. Der könnte zum einen die Busunternehmer direkt ansprechen, andererseits das Anliegen an die Kommunen herantragen. Bei der Errichtung von Toilettenanlagen könnte diese auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Was die Busunternehmen betreffe, warf Gerhard Muth-Born ein, dass diese sich bei der damaligen Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes an einer Toilettenanlage finanziell hätten "leider nicht beteiligen" wollen. Einig war man sich, dass der Beirat diese Thematik in den Fokus von Öffentlichkeit und Kommunalpolitik tragen solle.