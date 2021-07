Fahrgastbeirat sucht Mitglieder zur Mitarbeit

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Fahrgastbeirat für die Universitätsstadt Gießen und den Landkreis Gießen ist eine Schnittstelle zwischen den Fahrgästen des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreisgebiet und der Politik. Das Gremium wird sich neu zusammensetzen und dafür werden Mitglieder gesucht. Interessierte Bürger können sich durch eine Mitarbeit im Fahrgastbeirat einbringen. Der Beirat besteht aus ehrenamtlich Tätigen sowie aus weiteren Mitgliedern von ÖPNV-relevanten Verbänden und Institutionen. Er fungiert als Bindeglied zwischen den Fahrgästen, den Verkehrsunternehmen, den Aufgabenträgern sowie den lokalen Nahverkehrsorganisationen.

Der Fahrgastbeirat berät den Landkreis und die Stadt Gießen in allen Fragen des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreisgebiet. Das Gremium kann Anregungen in die jeweiligen Organe einbringen. Die Sitzungen finden vierteljährlich, in der Regel an einem Montag, jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr, in Gießen statt. Die Sitzungen sind öffentlich, die nächste ist auf den 6. September 2021 terminiert.

Interessierte, die in Stadt oder Kreis Gießen wohnen, können ihre kurze Bewerbung für die Mitarbeit im Fahrgastbeirat bis Samstag, 14. August 2021, einreichen: per E-Mail an klimaschutz@giessen.de oder schriftlich an den Landkreis Gießen, Der Kreisausschuss, Dezernat I, Riversplatz 1-9, 35390 Gießen.