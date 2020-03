Fahrkarten im Stadtbusverkehr in Gießen

Auch in der Corona-Krise gilt in den Stadtbussen die Fahrscheinpflicht. Archivfoto: Scholz

GIESSEN (olz). Auch im Stadtbusverkehr ist die Corona-Krise deutlich zu spüren. Fahrscheine sind nicht mehr in den Bussen erhältlich, was manchen Fahrgast vor Probleme stellt. In einer Kundeninformation der Stadtwerke heißt es dazu: "Auch wenn bis auf Weiteres keine Fahrkarten im direkten Kundenkontakt erworben werden können, gilt die Fahrscheinpflicht. Die SWG und MIT.BUS bitten ihre Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt mit Fahrscheinen zu versorgen." Elektronische Tickets oder Zeitkarten seien bevorzugt zu benutzen: Einzel-, Tages- und Zeitfahrkarten könnten als RMV-HandyTicket erworben werden. Informationen dazu sind im Internet unter https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten / fahrkarten-kaufen/rmv-app-rmvhandyticket/ zu finden. Daneben könnten Fahrkarten im RMV-TicketShop rund um die Uhr im Internet geordert werden. "Wenn der Erwerb von elektronischen Tickets nicht möglich ist, kann der Fahrgast einsteigen, muss sich aber bei nächstmöglicher Gelegenheit eine Fahrkarte kaufen, zum Beispiel beim Umstieg zur Bahn am Automaten", formuliert die Kundeninformation. Konkrete Regelungen für Strecken ohne Automaten gebe es bislang nicht, berichtet Ina Weller. "Dennoch gilt gleiches, bitte einsteigen und dann bei nächst möglicher Gelegenheit ein Ticket kaufen. Wenn es gar nicht möglich ist, dann werden wir hier damit sehr kulant umgehen", resümiert die Pressesprecherin der Stadtwerke.