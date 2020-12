Fahrplanänderungen im Stadtverkehr Gießen und im Landkreis

Für manche Linien ändern sich Abfahrts- und Ankuftszeit. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Stadtwerke Gießen (SWG) und die Verkehrsbetriebe Oberhessen (VGO) haben zum 13. Dezember Veränderungen an den Fahrplänen vorgenommen (der Anzeiger berichtete). Im Folgenden listen wir nochmals einige detailliertere Anpassungen auf einzelnen Linien in der Stadt und im Landkreis auf.

Linie 801 Wißmar - Pistorstraße:

Die Linie 801 wird wieder von der Haltestelle "Ostschule" weiter über "Philosophikum", "Siemensstraße" bis zur Endhaltestelle "Pistorstraße" verlängert.

Linie 802 Krofdorf-Gleiberg - Philosophikum:

Aufgrund der Baumaßnahmen an der Kongresshalle beginnen die Fahrten an der Haltestelle "Liebigschule" in Richtung "Philosophikum" zwei Minuten später. Die Fahrt 19.33 Uhr von Montag bis Freitag ab "Philosophikum" wird über den "Berliner Platz" bis zum "Oswaldsgarten" verlängert. Von Montag bis Freitag werden zwei neue Fahrten um 20.33 und 21.33 Uhr angeboten.

Wer mit einem Bus von Gießen ins Umland fahren will oder muss, trifft auf folgende Änderungen:

GI-21 nach Grünberg:

Die Fahrt um 6.35 Uhr ab Gießen-Bahnhof bedient in Grünberg nicht mehr die Haltestellen "Schloss" und "Alsfelder Brücke".

GI-22 nach Fernwald-Albach:

Bedingt durch die Baumaßnahme im Bereich der Haltestelle "Gießen-Berliner Platz" (Höhe Kongresshalle) kann diese bis auf Weiteres nicht mehr angefahren werden. Als Ersatz steht die Haltestelle "Behördenzentrum" zur Verfügung.

GI-41 nach/zurück von Wetzlar:

Da die Konrad-Adenauer-Brücke in Gießen für den Schwerlastverkehr gesperrt wurde, müssen einige Busse einen anderen Fahrweg benutzen. Dadurch verlängert sich die Fahrtzeit. Die Haltestelle Gießen-Kropbacher Weg kann künftig auch zum Einstieg genutzt werden.

Die Fahrt um 13.50 Uhr ab Gießen-Bahnhof beginnt künftig fünf Minuten früher: um 13.45 Uhr.

Die Fahrt um 13.54 Uhr ab der Haltestelle "Gottlieb-Daimler-Straße" bedient künftig zusätzlich die Haltestelle "Schützenstraße" und erreicht dadurch den Bahnhof-Gießen vier Minuten später, also um 14.03 Uhr.

Die Fahrt um 22.20 Uhr ab Königsberg "Am Nußbaum" startet künftig eine Minute früher, um 22.19 Uhr. Ab der Haltestelle "Gottlieb-Daimler-Straße" verkehrt diese Linie zusätzlich über die Haltestelle "Schützenstraße" und erreicht den Bahnhof vier Minuten später, um 22.45 Uhr.

GI-42 über Hohenahr:

Die Sperrung der Konrad-Adenauer-Brücke für den Schwerlastverkehr führt auch bei der GI-42 zu einem geänderten Fahrweg.

Die Fahrt ab Gießen "Gottlieb-Daimler-Straße" um 7.37 Uhr verkehrt künftig drei Minuten später um 7.40 Uhr, die Ankunft in Erda ist um 8.04 Uhr. Die Haltestelle Gießen "Schützenstraße" wird zusätzlich bedient.

Die Fahrt um 20.09 Uhr ab der Haltestelle Gießen "Gottlieb-Daimler-Straße" verkehrt künftig über die Haltestelle "Schützenstraße" und kommt somit vier Minuten später, also um 20.17 Uhr, am Bahnhof in Gießen an. Bei den Fahrten um 7.24 Uhr und 7.26 Uhr ab der Haltestelle "Kropbacher Weg" kann künftig diese auch zum Einsteigen genutzt werden.

Neu GI-44 nach Königsberg:

Der bisherige ALT-Verkehr (Anruf-Linientaxi) an Wochenenden wird ab dem 13. Dezember verstetigt. Somit verkehren künftig auch an Sonn- und Feiertagen Linienbusse. Der Fahrplan wurde entsprechend angepasst.

GI-371 nach Londorf:

Von Montag bis Freitag entfällt die Fahrt um 22.15 Uhr ab dem Bahnhof Gießen nach Londorf. Dafür verkehrt die Fahrt um 23.30 Uhr ab Bahnhof Gießen 20 Minuten früher, um 23.10 Uhr. Diese Vorverlegung gilt auch für samstags.