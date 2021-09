Fahrrad-Demo "Kinder aufs Rad"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am Sonntag, 19. September, rollt wieder eine Kinder-Fahrrad-Demo durch Gießen, diesmal durch die Weststadt. Die "Kidical Mass" beginnt um 11 Uhr auf dem Kirchenplatz mit einem Redebeitrag zur schwierigen Situation radfahrender Kinder in Gießen und wie es idealerweise sein sollte. Die sich anschließende etwa sechs Kilometer lange und von der Polizei gesicherte Route führt durch die Weststadt, über einen Teil des Anlagenrings hin zum Berliner Platz. Unter dem Motto "Kinder aufs Rad !" finden an diesem Wochenende an 139 Orten - auch über Deutschland hinaus -Kinderfahrraddemos statt. Die Gießener Kundgebung ist Teil der Kampagne und fordert mit dieser unter anderem, dass sich Kinder sicher und selbständig mit dem Rad bewegen können, innerorts Tempo 30, sichere Schulradwege und autofreie Zonen vor Kitas, Schulen und Spielplätzen.