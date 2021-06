Fahrraddemo rund um Anlagenring

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Partei ruft gemeinsam mit Aktivisten der Verkehrswende im Rahmen des Gießener Stadtradelns am Montag, 14. Juni, zu einer Fahrraddemo auf dem Anlagenring auf. Treffpunkt ist der Berliner Platz um 18 Uhr. Dort geben Darwin Walter, Marco Rasch und Andrea Junge von Die Partei den Startschuss. Geplant ist, den Anlagenring zwei Mal in voller Länge und im Uhrzeigersinn zu umrunden, "dabei sollen richtig grob Kilometer über die Stadtradel-App georgelt werden", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Während der Kundgebung auf dem Berliner Platz ist Mund-/Naseschutz zu tragen, auf dem Rad darf dieser abgenommen werden. Der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ist einzuhalten.