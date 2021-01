Fahrradspuren auf dem Anlagenring in Gießen?

Mehr Platz für Fahrräder auf dem Anlagenring: Das ist das Ziel des Bürgerantrags von Anne-Marie Möhring. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Eine Fahrradspur auf dem Anlagenring? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Anne-Marie Möhring ist eindeutig. Mit ihrem Bürgerantrag "Fahrradstraßen auf dem inneren Anlagenring sowie zwei Fahrradstraßen-Achsen durch die Innenstadt" positioniert sie sich klar. 913 Unterstützungen hat der Antrag mittlerweile. Die benötigte Anzahl von 833 ist damit auf der Internetplattform "Gießen Direkt" längst überschritten. "Die Unterstützungen werden gerade geprüft hinsichtlich Zulässigkeit und Berechtigung nach Bürgerbeteiligungssatzung", informiert Magistratssprecherin Claudia Boje auf Anfrage über den aktuellen Stand. Unterschiedliche Positionen zu Fahrrädern auf dem Anlagenring dagegen bei den amtierenden Koalitionären.

Rufe nach Verkehrswende

Demonstrationen von "Fridays for Future", Bürgerantrag "Gießen 2035Null", immer lauter werdende Rufe nach einer Verkehrswende: 2019 wird der Klimaschutz in Gießen zu einem zentralen politischen Thema. Und auch wenn die Corona-Pandemie Aktionsmöglichkeiten in der Öffentlichkeit eingeschränkt hat, bleibt das Thema auf der politischen Tagesordnung weit oben, nicht zuletzt mit der neuen Liste "Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)". Sie tritt bei der Kommunalwahl am 14. März an und hat ihre Wurzeln im Kreis der Aktiven von "Gießen 2035Null". In diesem Kontext bewegt sich aktuell neben Finn Beckers Bürgerantrag "RegioTram Gießen - jetzt planen statt weiter an Straßen bauen!", für den das nötige Quorum noch nicht erreicht ist, auch Möhrings Papier.

Es fordert den Magistrat auf, alle erforderlichen Mittel für die "Errichtung von Zwei-Richtungs-Fahrradstraßen auf den inneren Fahrspuren des Anlagenrings (ohne 'KFZ frei')" spätestens sechs Monate nach Annahme des Bürgerantrags bereitzustellen. Zudem sollen sichere Querungspunkte über die beiden äußeren Fahrspuren sowie Vorrang für Radfahrende an den Kreuzungen entlang der Anlagenring-Fahrradstraße entstehen. Der Antrag fordert "die Einrichtung von zwei Innenstadtachsen als Fahrradstraßen (Vorschlag: Neuen Bäue - Neustadt und Bahnhofstraße - Walltorstraße) mit Einbahnstraßen-Regelung für Autos nach dem Vorbild Neustadt als einjähriges Verkehrsexperiment" - und zwar spätestens drei Monate nach Annahme. Alle zwei Monate soll über die in der Zwischenzeit entwickelten und umgesetzten Maßnahmen sowie die noch erforderlichen Maßnahmen öffentlich informiert werden. "Der Radverkehr ist die dominierende Verkehrsart auf den genannten Strecken, beziehungsweise ist es zu erwarten, dass dies alsbald der Fall sein wird (zum Beispiel durch Bündelung parallel verlaufender Achsen nach dem Umbau sowie den Plänen der Stadt Gießen zur Klimaneutralität)", begründet Möhring ihren Bürgerantrag. Sollten nach Prüfung der Unterstützungen und der rechtlichen Zulässigkeit durch den Magistrat die Voraussetzungen erfüllt sein, käme der Antrag in der März-Sitzung der Stadtverordneten zu Beratung und Abstimmung, erklärt Boje. Im Rahmen der Vorbereitung ihrer Zusammenarbeit haben sich die Koalitionäre von SPD, CDU und Grünen bereits 2016 mit Fahrrädern auf dem Anlagenring befasst.

"Nach Pippi Langstrumpf"

Im derzeit gültigen Koalitionsvertrag ist nachzulesen: "Innerhalb des Anlagenrings sollen weitere Radwegeverbindungen entstehen. Angestrebt wird vorrangig die Öffnung der Querstraßen zum Seltersweg zur Verbesserung der Querungsmöglichkeiten, verbunden mit durchgehenden Radwegemarkierungen entlang des Anlagenrings. Entscheidungsreife Planungen werden innerhalb der nächsten zwei Jahre erarbeitet." Umgesetzt wurden die Radwegemarkierungen in Gänze nicht - Radverkehr auf dem Anlagenring ist nun Wahlkampfthema. Die Koalitionäre nehmen unterschiedliche Positionen ein.

Die Grünen sind klar für eine Fahrradspur, Fraktionsvorsitzender Christopher Nübel von der SPD hat zuletzt einen Verkehrsversuch angeregt. Damit soll mehr Raum für Radverkehr und ÖPNV auf dem Anlagenring geschaffen werden. Die CDU lehnt eine Fahrradspur ab. Partei- und Fraktionsvorsitzender Klaus Peter Möller sprach beim Listenparteitag der Christdemokraten im Dezember von einem "Wunschkonzert nach Pippi Langstrumpf".