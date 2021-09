Fahrsimulator an der Theodor-Litt-Schule Gießen

Überraschende Erkenntnisse haben die Jugendlichen im Fahrsimulator. gewonnen Foto: Leyendecker

GIESSEN - Konzerte dürfen wieder stattfinden, Clubs und Diskotheken wieder öffnen und der Betrieb auf Hessens Straßen nimmt wieder zu. Die Feierlaune unter den jungen Fahrerinnen und Fahrern steigt mit den wiedergewonnenen Möglichkeiten. Grund genug für viele Verbände, die jungen Menschen für das Thema Alkohol am Steuer zu sensibilisieren und an ihre Vernunft zu appellieren. Zum Abschluss der "Don't drink and drive-Academy" in Hessen besuchte die Organisation unter Schirmherrschaft des hessischen Verkehrsministers Tarek al-Wazir am Mittwoch die Theodor-Litt-Schule in Gießen.

Ausgewählt wurde die Berufsschule aufgrund ihres Schwerpunkts im Bereich Kfz und Technik. Neben einem computergesteuerten Fahrsimulator und einem Promille-Quiz werde vor allem auf persönliche Gespräche auf Augenhöhe gesetzt, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Organisator Lukas Schilling zeigte sich begeistert darüber, wie gut das Projekt von den Schülern angenommen wurde. "Wir wollen junge Fahrer erreichen und für das Thema Alkohol am Steuer sensibilisieren. Das klappt hier ganz gut", schilderte er im Gespräch. Gerade junge Verkehrsteilnehmer unterschätzten das Thema aufgrund von mangelnder Fahrpraxis und überschätzen die eigenen Fähigkeiten. "Die Berufsschüler hier an der Theodor-Litt-Schule sollen die Auswirkungen mittels des Simulators selbst erleben können", so Schilling weiter. Unter dem Motto "Nüchtern fahren macht Schule" möchte die Akademie jährlich auf die Thematik aufmerksam machen. "Wenn ihr fahrt, dann ohne Alkohol. Lasst das Auto am besten stehen oder wechselt euch ab, wer bei einer Party fährt und wer trinkt", appellierte ein Instrukteur an die Jugendlichen.

Dass die Akademie Halt an der Schule macht, das freute auch die betreuenden Lehrer. "Ich finde das Projekt in der Altersklasse sinnvoll. Das betrifft ja auch andere Rauschmittel, nicht nur Alkohol", betonte Lehrer Gerhard Gasch. Er betreut eine Ausbildungsklasse für Kfz-Mechatronik und berichtete, dass er aufgrund terminlicher Unklarheiten seine Klasse nicht groß auf das Thema vorbereiten konnte. "Wir machen dafür eine intensive Nachbereitung mit den Jungs. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch privat darüber sprechen werden", so Gasch.

Ursprünglich war der Einsatz an der Schule bereits vor einer Woche geplant, doch ein technischer Defekt des Simulators verzögerte das Projekt und warf den Terminkalender um. Gerade die Altersklasse von 15 bis 25 Jahre, die die Klasse widerspiegelt, war laut Schilling attraktiv dafür, die Akademie an der Theodor-Litt-Schule stattfinden zu lassen. "Schüler, die autoaffin sind, sind empfänglich für unsere Botschaft. Die soll natürlich auch in den Freundeskreis getragen werden und weitere Personen sensibilisieren".

Besonders die Fahrt im Simulator sorgte bei vielen Schülern für Erheiterung und Erkenntnisse über die eigene Reaktionszeit. "Anfangs fährt der Teilnehmer im Simulator noch nüchtern, dann plötzlich mit 1,1 Promille", schilderte Schilling. Das sorgte teilweise für Gelächter, als manch wagemutiges Manöver im Fahrsimulator nicht gelang. Neben dem Simulator wurde mit den Schülern noch ein Promillequiz durchgeführt, indem vor allem Themen wie Alkoholverbot unter 21 am Steuer, Probezeitverlängerung und Alkoholmythen behandelt wurden. "Es helfen keine Tricks beim Promilleabbau. Die Faustformel 0,1 Promille pro Stunde gilt, da kann jemand nicht künstlich nachhelfen", betonten die Organisatoren. Vor allem beim Thema alkoholbedingte Unfälle oder Polizeikontrollen wurde Schilling nochmals deutlich. Für viele überraschend war, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss auf einem E-Scooter dem Fahrer auch den Autoführerschein kosten kann. "Spätestens wenn's teuer wird, ist es für viele ein Argument, das Auto stehen zu lassen. Aufbauseminar und MPU kosten einiges und müssen erstmal bewältigt werden".