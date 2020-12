"Fahrstuhlgate" in Gießen von DJV als "Foto des Jahres" prämiert

Dicht gedrängt: Für die beteiligten Politiker und Mediziner hat das Gießener "Fahrstuhlgate" keine juristischen Folgen gehabt. Foto: Bodo Weissenborn/HR/dpa

GIESSEN - Der Watergate-Skandal brachte in den 1970ern US-Präsident Richard Nixon zu Fall. Der als "Aufzuggate" oder "Fahrstuhlgate" bekannt gewordene schlagzeilenträchtige Vorfall, der sich im April am Uniklinikum in Gießen ereignete, bleibt dagegen politisch und juristisch ohne Folgen. Dem HR-Reporter Bodo Weissenborn brachte der geniale Schnappschuss nun allerdings eine Prämierung für das "Presse-Foto des Jahres" ein. Die Landesverbände Hessen und Thüringen des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) hatten den Wettbewerb zum 14. Mal ausgeschrieben. Die Jury fühlte sich dabei an Heinrich Heines Versepos "Deutschland. Ein Wintermärchen" erinnert: "Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, / Ich kenn' auch die Herren Verfasser; / Ich weiß, sie tranken heimlich Wein / Und predigten öffentlich Wasser".

Die Zeilen des Dichters passten jedenfalls "ganz ausgezeichnet" zu der grotesken Szene, die sich beim Besuch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn abspielte, erklärt Matthias Haupt, Juror und Abteilungsdirektor Information und Kommunikation im Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, in einer Videobotschaft, die auf der Internetseite des DJV abgerufen werden kann. Gemeinsam mit Kanzleramtschef Helge Braun, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Sozialminister Kai Klose, Regierungssprecher Michael Bußer, dem Ärztlichen Geschäftsführer des UKGM, Prof. Werner Seeger, und weiteren Mitarbeitern in weißen Kitteln quetschte sich Spahn während des ersten Lockdowns in der Hochphase der Corona-Pandemie mit strengen Kontaktbeschränkungen in die viel zu enge Kabine - also all jene, "die die Einhaltung der Abstandsregeln fordern und sie dann selbst fahrlässig missachten". Das Foto zeige einerseits den "unschätzbaren Wert eines freien und unabhängigen Journalismus", so Matthias Haupt. Für den Preisträger Bodo Weissenborn veranschaulicht die Aufnahme andererseits "die Widernatürlichkeit und Absurdität der Situation, in der wir jetzt alle schon so lange leben". Dass nämlich Menschen, "die sich über Wochen mit nichts anderem als diesem Virus beschäftigen", nicht davor gefeit seien, unvorsichtig zu werden und zusammen in einen Aufzug zu steigen, "einfach, weil sie es so gewohnt sind".

Aufgrund des Fehlverhaltens der hochrangigen Politiker und Mediziner waren bei der Polizei einige Anzeigen eingegangen. Michael Bußer räumte beispielsweise via Twitter ein: "Da muss man nicht groß drumherum reden. Das hätte nicht passieren dürfen." Auch Jens Spahn entschuldigte sich. Die Beteiligten wurden angehört und um Stellungnahmen gebeten. Der Landkreis Gießen stellte jedoch als zuständige Ordnungsbehörde das Ermittlungsverfahren Mitte September ein, da die Voraussetzungen für einen Bußgeldtatbestand nicht erfüllt seien. Als maßgebliche Grundlage dienten dafür die Bestimmungen der zum betreffenden Zeitpunkt geltenden "Dritten Corona-Verordnung des Landes". Und danach war die gemeinsame Fahrt als dienstliche Zusammenkunft erlaubt, eine "Verpflichtung zur Einhaltung eines Mindestabstandes" habe deshalb nicht bestanden. Trotzdem monierte Landrätin Anita Schneider, dass die Aktion "vermeidbar und gerade mit Blick auf die Funktionen der teilnehmenden Personen und den Anlass des Treffens unglücklich gewesen" sei.