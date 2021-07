Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch dieses Jahr bietet das Jugendbildungswerk (Jbw) der Universitätsstadt Gießen wieder den Bildungsurlaub „Fair streiten, fair versöhnen – Konfliktkompetenz im Alltag und am Arbeitsplatz“ an. Die Veranstaltung findet von Mittwoch, 10. November, bis Freitag, 12. November, sowie Donnerstag, 25., und Freitag, 26. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Jokus statt. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 180 Euro.

Konflikte gehören zum beruflichen Alltag wie das gemeinsame Lachen. Doch sie können anstrengend und aufreibend sein und die Atmosphäre am Arbeitsplatz sehr belasten. Wenn es gelingt, Konflikte zu lösen, kann die Kraft wieder in die berufliche Tätigkeit fließen. Den theoretischen Rahmen bildet das Kommunikationskonzept von Friedemann Schulz von Thun sowie der Ansatz der gewaltfreien Kommunikation von M. B. Rosenberg. Im Zentrum stehen die von den Teilnehmern mitgebrachten Konfliktsituationen. In vielen kleinen Übungen, Rollenspielen, in Partner- und in Gruppenarbeit werden unterschiedliche Verhaltensweisen erkundet.

Die Fortbildung ist als Bildungsurlaub zur beruflichen Bildung anerkannt. Fragen können an das Jbw unter 0641/306-2497 oder per E-Mail jbw@giessen.de gerichtet werden. Weitere Infos: www.jbw-giessen.de.