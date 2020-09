Fair Trade Bälle zum 60. Geburtstag

„Rote“ auf dem Rotascheplatz: Die SPD Gießen überreicht den Fußballern von Schwarz-Weiß Gießen 60 Trainingsbälle. (Foto: Kerzmann)

GIESSEN - (red). Vor 60 Jahren wurde in der Siedlung Margaretenhütte auch schon Fußball gespielt. Und zwar spielten dunkelhäutige Kinder gegen die hellhäutigen Kinder. Um „geordnete Verhältnisse“ zu schaffen, wurde kurzerhand ein Verein gegründet. Der Name war schnell gefunden: SV 1960 Schwarz-Weiß Gießen. Seit 60 Jahren steht der Schwarz-Weiß Gießen für Integration und soziale Arbeit im Wohngebiet Margaretenhütte. Das und der runde Geburtstag waren Anlass, dass der Vorsitzende der SPD Gießen-Süd Christoph Rathert, Beisitzerin Nina Heidt-Sommer und Kassierer Gerhard Kerzmann dem Team auf dem Rotascheplatz nicht nur Fair Trade Trainingsbälle aus dem Wetladen in Gießen überreichten, sondern auch für ihren Einsatz dankten. Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt war bei der Übergabe ebenfalls dabei.