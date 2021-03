"Fairwertsteuer" bringt 400 000 Euro

Jetzt teilen:

GIESSEN - Insgesamt 2155,07 Euro konnte der Weltladen Gießen zur Aktion #fairwertsteuer beitragen. Diese wurde im Sommer 2020 von einem Zusammenschluss aus Fair-Handels-Initiativen ins Leben gerufen, um Produktionspartner des Fairen Handels während der Covid-19-Pandemie zu unterstützen.

Deutschlandweit wurde Kunden in teilnehmenden Weltläden angeboten, bei ihrem Einkauf auf die Mehrwertsteuersenkung zu verzichten und den Ertrag stattdessen über ihren lokalen Weltladen in einen zentralen Fonds einzuzahlen. Insgesamt kamen auf diesem Wege über 400 000 Euro zusammen, von denen ein Großteil bereits an 70 Produzentenorganisationen in 20 Ländern geflossen ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Darin äußert sich Renate Schiebel, Vorstandsmitglied des Weltladen-Dachverbandes und Mitglied des Vergabegremiums: "Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen von unseren Handelspartnern weltweit. Daraus geht hervor, dass wir mit der Aktion sowohl akute Nothilfe leisten, aber auch dazu beitragen konnten, dass die Menschen wieder ihrer Arbeit nachgehen können. Das ist uns sehr wichtig, denn der faire Handel zielt ja darauf ab, dass unsere Partner eigenständig wirtschaften können."

Viele Handelspartner im globalen Süden hätten keine wirtschaftliche Unterstützung durch ihre Regierungen erhalten und erlebten zudem Einbrüche in Verkaufsmöglichkeiten sowie erschwerte Exportbedingungen. Die Aktion #fairwertsteuer hat genau hier angesetzt, um auf die Nöte der Menschen am Anfang globaler Lieferketten einzugehen und durch Soforthilfen Arbeitsstellen zu sichern und Perspektiven zu schaffen, heißt es weiter.

Zum Abschluss der Aktion #fairwertsteuer ruft der Weltladen-Dachverband dazu auf, den eingerichteten Fonds durch Einzahlungen weiter zu unterstützen. Bis zum 31. März kann für diesen Zweck das Sonderkonto Weltladen-Dachverband e.V., IBAN: DE92 4306 0967 1084 4741 00, verwendet werden.