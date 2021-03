Familien aus Gießen ausgegrenzt, verfolgt, ermordet

Lange vergessene Opfer: Frank Schmidt und Dietlind Grabe-Bolz vereinen Rosen für jeden Deportierten. Screenshot: Mosel

GIESSEN - Der 16. März war auch im Jahr 1943 ein Dienstag. Bei milden Temperaturen ließ sich der Frühling bereits erahnen und die Bauern der Umgegend zog es nach draußen auf die Felder. Der VfR Reichsbahn 08 Gießen spielte zur Freude seiner Anhänger weiter um die Kriegsmeisterschaft in der Gruppe Wetterau. Und die Zeitungen rühmten in großen Lettern die Rückeroberung der strategisch wichtigen Stadt Charkow durch die Wehrmacht. Für insgesamt 14 Mitglieder der Familie Klein aber begann an diesem schönen Märztag die Katastrophe. Gemeinsam wurden die zwei Männer, drei Frauen und neun Kinder - das jüngste gerademal zwölfeinhalb Monate alt - vom Gießener Güterbahnhof aus nach Darmstadt gebracht und von dort mit einem Sammeltransport ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. "Abschiebung von Zigeunermischlingen" auf "unbestimmte Zeit in ein Arbeitslager" lautete dafür die offizielle Bezeichnung der Kriminalabteilung der Gießener Polizei. Das belegt eine Liste, die im Stadtarchiv erhalten ist und neben dem Ehepaar Heinrich und Martha Klein mit sechs ihrer sieben Kinder, Antonie Klein sowie ihre drei Kinder, Käthe Sell und Ferdinand Klein aufführt. Genau dieses Namensverzeichnis war im Dezember 2011 Ausgangspunkt eines einstimmig verabschiedeten Beschlusses des Stadtparlaments, dass künftig stets an diesem Märztag an die als "Zigeuner" und "Zigeunermischlinge" verschleppten Gießener erinnert werden soll.

Bestehender Antiziganismus

Die Gedenkfeier fand nun am Dienstagabend zum ersten Mal virtuell statt. Mit eindringlichen Worten hebt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz hervor, dass die Sinti und Jenischen genau wie Jüdinnen und Juden "allein aus rassenideologischen Gründen in gleicher Weise überall in Deutschland während der Zeit des Nationalsozialismus systematisch ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden." Rinaldo Strauß vom Landesverband Hessen der Deutschen Sinti und Roma berichtet in einem sehr persönlichen Grußwort von seinem Vater, der im sogenannten "Zigeunerlager" ob seiner tadellosen Deutschkenntnisse ausgefragt wurde. "Als er antwortete, dass er Deutscher sei, prügelte man das aus ihm heraus, solange bis er sagte, dass er ein Zigeuner sei." Erst dann waren die NS-Schergen "zufrieden". Gleichzeitig würdigt er die 2015 verstorbene Anna Mettbach, die erst nach dem Krieg mit ihrem Ehemann Ignatz nach Gießen kam. Sie war als 16-Jährige ebenfalls nach Auschwitz verschleppt worden, hat Zwangsarbeit und Todesmarsch überlebt, bis sie Ende April 1945 im KZ Dachau befreit wurde. Lange hat sie über die erlittenen Qualen geschwiegen. Doch der Brandanschlag von Mölln im Jahr 1992 veranlasste die kleine große Sintezza, öffentlich als Zeitzeugin ihre Stimme für all diejenigen zu erheben, die keine Stimme mehr haben, weil sie in den Gaskammern auf grausamste Weise ermordet wurden.

Dass es neben dem Gedenken an zurückliegende Verbrechen auch der Auseinandersetzung mit überdauernden antiziganistischen Ressentiments bedarf, macht Rinaldo Strauß ebenso deutlich wie zuvor bereits Gießens Oberbürgermeisterin. "Wenn heute Menschen darauf beharren, ihr Schnitzel oder ihre Grillsauce so zu benennen, dann könnte es mir eigentlich egal sein, weil es Wichtigeres gibt", betont der stellvertretende Geschäftsführer des Landesverbandes. Wenn aber diese Menschen vehement darauf insistieren, ihre Sprachgewohnheiten beizubehalten, obwohl sie wissen, dass es für viele Familien verletzend ist, "dann fällt es mir schwer, das nicht als Ausdruck eines immer noch fortbestehenden Antiziganismus zu sehen, der genau darauf abzielt, Sinti und Roma nicht als gleichwertige Menschen anzuerkennen".

Ursula Krechel erzählt in "Geisterbahn" vom Schicksal der Sinti-Familie Dorn.

In den Mittelpunkt des Gedenkens rückt schließlich der großartige Roman "Geisterbahn", in dem Ursula Krechel von dem entsetzlichen Unrecht erzählt, das die Sinti-Familie Dorn aus Trier im "Dritten Reich" und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg erleidet. Dabei liest die mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, die aus Berlin zugeschaltet ist, die bedrückende Passage über die erzwungene Sterilisation der Tochter Katharina, die sich in der Realität tausendfach wiederholt hat. Ferner gewährt sie Einblicke in ihre Recherchearbeit. Während der Konzeption des Buches habe sie "zwei Fallen" erkannt, "in die ich keineswegs tappen durfte, wenn ich über eine Sinti-Familie schreiben wollte". Zum einen "die Klischees der Typisierung durch Aussehen, Verhaltensweisen, in denen so viel verborgene Herabsetzung liegt". Und zum anderen "die Klischees der Folklore, des Exotischen, mit denen insbesondere junge Frauen in der bildenden Kunst und in der Literatur behängt werden".

Scheppernde Jahrmarktmusik

Die berührenden und mitfühlenden Worte aller drei Redner geben dem Gedenken an die Familie Klein, die sich selbst zu den Jenischen zählte, und der im Mai 1943 sechs Angehörige der Gießener Familie Mettbach in das Vernichtungslager folgten, einen durchaus würdigen Rahmen. Und wohl überlegt ist auch die musikalische Begleitung durch Mitglieder des Multikulturellen Orchesters Gießen unter Leitung von Georgi Kalaidijev, der selbst den Roma angehört. Doch die Qualität der digitalen Übertragung ist so miserabel, dass der Ton nur verzerrt und mitunter stockend bei den zugeschalteten Angehörigen der deportierten Familien und anderen gedenkenden Zuschauern ankommt. Die ausgewählten Lieder klingen dadurch wie "scheppernde Jahrmarktmusik", an die Ursula Krechel beim Schreiben von "Geisterbahn" dachte. Wenngleich das wiederum geradezu vortrefflich zur Geschichte der Familie Dorn passen könnte, die mit ihrem Karussell über die Rummel in Süddeutschland zieht. Und deren Wunsch nach Expansion Vater und Schwager auf eine Schaustellermesse nach Berlin führt, an deren Ende sie "im ersten Ghetto" für Sinti in Marzahn festgehalten werden. Da obendrein jedoch auch das Bild durchweg unscharf und mitunter gar verschwommen ist, bleibt zu hoffen, dass der Pandemie-bedingten virtuellen Premiere keine weitere digitale Gedenkstunde folgen muss.

Bereits am 3. März wurde übrigens die Verlesung der Namen der deportierten Angehörigen der Gießener Sinti und Jenischen am Mahnmal für alle Opfer und Verfolgten des Nazi-Regimes vor dem Rathaus aufgezeichnet. Im Anschluss vereinte Dietlind Grabe-Bolz gemeinsam mit Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt die Rosen für jeden einzelnen Deportierten, von denen viele ermordet wurden, zu einem Gebinde mit bedruckter rot-weißer Schleife. Dieser Blumenschmuck wiederum sorgte zu diesem Zeitpunkt bei Passanten für reichlich Irritationen.

Zu den Opfern zählte auch Anna, das siebte Kind der Eheleute Heinrich und Martha Klein. Die Neunjährige wurde beim zweiten Transport am 9. Mai 1943 gemeinsam mit Peregrinus und Klara Mettbach, ihren - schon älteren - Kindern Maria, Elisabeth und Heinrich sowie dem Enkel Ewald in das "Zigeunerlager" verschleppt. Das Mädchen war an Diphterie erkrankt und befand sich am 16. März "in Klinikbehandlung". Deshalb mussten die Eltern und Geschwister Anna allein in Gießen zurücklassen. Doch nicht für lange. Die Nationalsozialisten haben nur gewartet, bis die Kleine wieder gesund war, um sie dann in den Tod zu schicken.