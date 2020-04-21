Dienstag, 21.04.2020 - 07:00
3 min
Familien in Gießen in der Corona-Krise
Von Stephan Scholz
CTV+E0ySH1ASGwjiLw5Go3ccLJkyVRgioaEun3EyVTS1MvOxLKZtoz90q2IhMTyaMFOAnJ5coKIgVUWyMUI6nJIlMJ4fVUIgVTEcMFOJMKWvpzIcqUIhMlOxMKZtD29lo25uqzylqKZtMJyhraIxj6EgoJIhBvOOqJAbVToQiUVtF2yhMTIlVUIhMPOXqJqyozEfnJAbMFOcp3DtMTyyp2HtH2y0qJS0nJ9hVUAwnUqcMKWcMl4tETSmVUqynpBsVRWyqUEcozRtHTI0paxfVTygVRc1M2IhMUcyoaElqJ0tFT9fraq1pz0tnJ4tMTIlVR5ipzEmqTSxqPO6qKA0j6EhMTyaVToQiUVtMTyyVR3QcTEwnTIhLKWvMJy0VUIhMPOxMJ4tF2yhMTIlYIElMJMzYvOWoFOWoaEypaMcMKptp3OlnJAbqPOmnJHtj7kvMKVtMTyyVRuypzS1p2MipzEypaIhM2IhVToQiUVtEzSgnJkcMJ4tqJ5xVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhYPOxLKZtJaImLJ1gMJ5fMJWyovOcovOxMKVtF3Wcp2Htn29hp3ElqJg0nKLtraHtM2ImqTSfqTIhYt==
CTV+I2SmVTWyMTI1qTI0VTImVToQiUVtF2yhMTIlVUIhMPOXqJqyozEfnJAbMFjtMTyyVUAirzyuoTIhVRgioaEun3EyVP0tM2IlLJEyVTS1L2ttraHtEaWyqJ5xMJ4tYFOynJ5mL2ulj6Ehn2IhVUc1VT3QiUAmMJ4/CP9vCt==
ETSgnKDtM2IbMJ4tF2yhMTIlovO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTIhVTIlp3EgLJjtMTyyVUWyLJkyovOTpzI1ozEmL2uuMaEyovOcoFOuoTk0j6EaoTywnTIhVRkyLzIhVUIhMPOxLJ1cqPOuqJAbVTEcMFOyoJ90nJ9hLJkyVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVUMiovOUoTIcL2uuoUElnJqyovO2MKWfo3Wyov4tGJy0VTEyoFOOqKA0LKImL2tfVTEyovOxnJHtF2yhMTIlVUAioaA0VTS1MvOeqKW6MJ0tI2IaVTuuLzIhYPO2MKWmL2u3nJ5xMJ4tMTyyVSWyp29hLJ56VUIhMPOxnJHtDzImqZBxqTyaqJ5aVTS1plOxMKVtHTIypv1Upz91pP4tEfB8pvOxnJHtMJyaMJ5yVUAirzyuoTHtG3WcMJ50nJIlqJ5aVUAcozDtp2yyVUqcL2u0nJphVRkyqUc0oTywnPOzMJufMJ4tLJkmolOxMKVtHfB8L2gbLJk0VUMiovOTpzI1ozEyovjtnJulMFOKMKW0p2Abj6E0raIhMlO1ozDtMTSmVRShM2Iho21gMJ5mMJyhYvOUoTIcL2uyVRyhqTIlMKAmMJ4fVTEcMFOgLJ4tp29hp3DtM2IgMJyhp2SgVTS1p8B8LaDfVUMypzWcozEyovO1ozDtp3GQcUWeMJ4hVREuplOuoTkyplOzj6EfoUDtnzI0raDtM2IlLJEyVTMfLJAbYvOGMJulVTgiozglMKDtq2IlMTIhVTEcMFODpz9voTIgMFOvMJxtMTIlVRMlMJy6MJy0M2ImqTSfqUIhMljtMTIgVSMypzSlLzIcqTIhVTEypvOGnKE1LKEco24tqJ5xVTEyoFOzMJufMJ5xMJ4tDKImM2kynJAbVUc1pvOTLJ1coTyyYvORLKZtLJkfMKZtnKA0VUqyMljtqJ5xVTEuVTImVTygVR1ioJIhqPOeMJyhMFOzMKA0MJ4tITIloJyhMFOanJW0YPO3nKWeqPOxnJImMFOGnKE1LKEco24tM3Wyoacyozkipl4tEfB8pvOYnJ5xMKVtnKA0VTEuplOmnJAbMKVtLzKQcT5ap3EcM2IhMP4tJaIxMJ0tLzylM3DtMTyyVSAcqUIuqTyiovOapz/Qa2HtIJ5mnJAbMKWbMJy0YPO3MJyfVTgynJ4tEKW3LJAbp2IhMKVtp2SaMJ4tn2Shovjtq2yyVTkuozqyVTEcMFOOqKAhLJugMKAcqUIuqTyiovOxLKIypaDh
CTV+H2AbqJkyovO1ozDtF2yhMTIlqTSaMKAmqZBxqUEyovOmnJ5xVUqynKEaMJuyozDtM2ImL2ufo3AmMJ4hVSqcpzg0VUAcL2ttMTyyp2IlVSMypzk1p3Dtqz9hVSEuM2Imp3ElqJg0qKVtLKIzVRgcozEypvO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTHtLKImCmjiLw4=
FJAbVTqfLKIvMFOmL2uiovjtMTSmplOyplOynJ5yVTqlo8BsMFOIoaAcL2uypzuynKDtM2yvqPjtq2IcoPOxnJHtM2I3o2uhqTHtqJ5xVRuuoUDtM2IvMJ5xMFOOoTk0LJqmp3ElqJg0qKVtq2IaMfBxoTk0YPO1ozDtMTSmplOmnJAbVTEuMUIlL2ttp2ywnTIlVTS1L2ttF29hMzkcn3EyVTyhVTEypvOTLJ1coTyyVTIlM2IvMJ4hVREyoz4tEJk0MKWhVT3QiUAmMJ4tnzI0raDtLKIwnPOOqJMaLJWyovQQiTWypz5ynT1yovjtMTyyVUAioaA0VTE1pzAbVTEcMFOmo3ccLJkyVRgioaElo2kfMFOcovOxMKVtH2AbqJkyYPOxqKWwnPOUoTIcL2uuoUElnJqyYPOZMJulpTIlp29hMJ4to2EypvOuqJAbVRIlrzyynTIlVTyhVTEyovOYnJ5xMKWaj6ElqTIhVZB8LzIloz9goJIhVUqypzEyov4tETSmVTSfoTImVToQcTkfqPO3MJphVSAcL2ttp2IfLaA0VUc1VT9lM2ShnKAcMKWyovjtnKA0VToQiUVtF2yhMTIlVP0tnzHtozSwnPOOoUEypvNgVTS1L2ttoz9wnPOhnJAbqPOmolOynJ5zLJAbYvOWoaAaMKAuoKDtM2kuqJWyVTywnPOxMKAbLJkvYPOxLKAmVTEypvOJMKWfqKA0VTEypvOaMKqinT50MJ4tITSaMKAmqUW1n3E1pvOzj7klVRgcozEypvO1ozDtEJk0MKWhVUAwnUqcMKWcMlOcp3Dh
CTV+F8B2oz5yovOSoUEypz4tMKE3LKZtqUIhYPO1oFOxMJ4tI2IaMzSfoPO2o24tp296nJSfMJ4tF29hqTSeqTIhVUIhMPOHLJqyp3A0paIeqUIlVTS1Mac1MzShM2IhCmjiLw4=
I2ywnUEcMlOcp3DtMKZtLKIzVTcyMTIhVRMuoTjfVUMcMJjtoJy0MJyhLJ5xMKVtnJ0tE2ImpUYQcTAbVUc1VUAynJ4hVRS1L2ttopB8p3AyovOSoUEypz4tMTIhVRgcozEypz4tnJ1gMKVtq2yyMTIlVTSfqTIlp2qyopBxj58tMKWeoZBxpzIhYPO3LKZtM2IlLJEyVTSvoZBxqJM0YvORLKYQiTWypvObnJ5uqKZtp29foUEyovOmnJAbVRMuoJyfnJIhVTIcozIhVTqyoJIcoaAuoJIhVSEuM2ImLJWfLKIzVTqyLzIhYvOXMFOhLJAbVRSfqTIlVTEypvOYnJ5xMKVtp29foUEyovOSoUEypz4tnJuhVT1cqPOcnT5yovOuLaA0nJ1gMJ4tqJ5xVUMcMJkfMJywnUDtMJyhMJ4tM2IgMJyhp2SgMJ4tH3E1ozEyoaOfLJ4toJSwnTIhYPOzMKA0MFOSp3AyoaA6MJy0MJ4tqzIlMJyhLzSlMJ4to2EypvOzMKA0MFOaMJ1ynJ5mLJ1yVSAjnJIfYFO1ozDtGJIxnJIhrzIcqTIhYvOALJ4tp29foUEyVUAcL2ttnJ5mM2ImLJ10VTIcovODpz9apzSgoFOgnKDtFZB2nTIjqJ5eqTIhVUMipz5ynT1yovO1ozDtMTIhVSEuMlOgnKDtHzy0qJSfMJ4tM2ImqTSfqTIhYPOxnJHtE2IgMJyhp2AbLJM0p2qyMfB8nTjtqJ5xVSAcL2uypzuynKDtMKW6MKIaMJ4fVUIhMPOTLJ1coTyyoaWyM2IfovOzj7klVTEcMKAyVTWyp29hMTIlMFOnMJy0VTSvp3EcoJ1yov4=
CTV+IzyyoTIlo3W0plOmnJ5xVRMuoJyfnJIhVQV0VSA0qJ5xMJ4tqJ50MKVtMJyhMJ0tETSwnP4tI2SmVUE1ovjtqJ0tF29hMzkcn3EyVUc1VUMypzucozEypz4to2EypvOuqJM6qJMuozqyow8tCP9vCt==
FJ0tE2ImpUYQcTAbVTWfMJyvMJ4tqJ5xVT1cqTIcozShMTIlVUMcMJjtHfB8L2gmnJAbqPQQiTWyovjtnKA0VUAynUVfVUAynUVtq2ywnUEcMl4tGJShVTguoz4tp2ywnPOuqJAbVRqyp3Olj6EwnUAjLKW0ozIlVUOypvOHMJkyMz9hVUA1L2uyovjtoJy0VTEyozIhVT1uovOmnJAbVTS1p3EuqKAwnTIhVUIhMPOmnJAbVTqyM2Ihp2IcqTyaVUIhqTIlp3GQiUE6MJ4tn2ShovjtqJ5xVTI2MJ50qJIfoPOuqJAbVRqyp3Olj6EwnUAlMJqyoT4tqzIlMJyhLzSlMJ4hVRoQiUVtEzSgnJkcMJ4fVTyhp2Wyp29hMTIlMFOuqJAbVT1cqPOeoTIcozIhVRgcozEypz4fVTymqPOyplO3nJAbqTyaYPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtpzS1p3c1M2IbMJ4fVTIcozIhVSAjLKccMKWaLJ5aVUc1VT1uL2uyovOiMTIlVTgfMJyhMFOOqKAzoUIap3ccMJkyVUqcMFOxMJ4tH2AbnJMzMJ5vMKWaVTShraImqTI1MKWhYvOALJ4tp29foUEyVUAwnT9hVTS1L2ttnJ4tMTIhVSquoTDtM2IbMJ4fVUIgVR5uqUIlMKWzLJulqJ5aVUc1VT1uL2uyovO1ozDtp28tDJWmqTShMPO6qFOepzyyM2IhYvOOoTkypzEcozqmVTqyoUEyovOxnJHtHzIaMJkhVUc1oFOGL2u1qUbtqz9lVTEypvOJMKWvpzIcqUIhMlOxMKZtD29lo25uqzylqKZhVRqypzSxMFOxMKAbLJkvVTguoz4tMKZtraIgVRWynKAjnJIfVTyhVRuuqKAaMJ1ynJ5mL2uuMaEyovO3nJAbqTyaVUAynJ4fVUAcL2ttLJW6qKA0nJ1gMJ4fVUqyoTAbMFOYnJ5xMKVtq2ShovOxpzS1j59yovOmpTyyoTIhYt==
CTV+FTSvMJ4tH2yyVRyxMJIhYPO3LKZtEJk0MKWhVUIhMPOYnJ5xMKVtM2IgMJyhp2SgVUE1ovOej7MhozIhYPO1oFOmnJAbVTEcMFOnMJy0VTgioaA0paIeqTy2VUc1VUMypaElMJyvMJ4/CP9vCt==
GJShVTiQgz5hqTHtMTyyVR1unTk6MJy0MJ4tM2IgMJyhp2SgVUc1LzIlMJy0MJ4fVTqyoJIcoaAuoFOvLJAeMJ4to2EypvOvLKA0MJkhYvORLKZtFJ50MKWhMKDtnKA0VUMioTjtqz9hVRyxMJIhYPO3nJHtoJShVT1cqPOynJ5zLJAbp3EyovOAnKE0MJkhVTglMJS0nKLtq2IlMTIhVTguoz4hVRImVTqcLaDtraIgVRWynKAjnJIfVTS1L2ttH3OipaE2MKWynJ5yYPOxnJHtj7kvMKVtJJ91qUIvMFOJnJEyo3ZtLJ5vnJI0MJ4fVUIgVTqyoJIcoaAuoFOcovOxMKVtI29boaIhMlOGpT9lqPO6qFOgLJAbMJ4hVR9xMKVtoJShVTEyMzyhnJIlqPOJo3WfMKAyrzIcqTIhVT9xMKVtLzS1qPOaMJ1ynJ5mLJ0tFZB2nTkyovOcovOxMKVtI29boaIhMl4tEzSgnJkcMJ4tp29foUEyovO6qKAuoJ1yovQQiTWypzkyM2IhYPO3LKZtnJ0tnZBxqKAfnJAbMJ4tHzSboJIhVT3QgzqfnJAbVTymqP4tETSmVTguoz4tp28tq2IcqPOaMJuyovjtMTSmplOgLJ4tF3Ihp3DtMJ50MTIwn3DfVTglMJS0nKLtLKWvMJy0MKDhVSMcMJkfMJywnUDtM2yvqPOyplORnJ5aMFOcoFOVLKImnTSfqPjtMTyyVT1uovOaMJ1ynJ5mLJ0tpzIho3McMKWyovO3nJkfYvOKMJy0MKWyVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVUAcozDtM2IgMJyhp2SgMFOGpTyyoTHfVRMiqT9mVTShp2AbLKIyovjtE2ImL2ucL2u0MJ4tLKImVTEyoFOynJqyozIhVRkyLzIhVTIlrfBxnTkyovOiMTIlVTIcozHtEzSbpaWuMUEiqKVtpTkuozIhYPOUMKAwnTIhn2HtLzSmqTIfovjtDaWcMJMyVUAwnUWynJWyov4=