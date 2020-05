Familien mit Behinderten besonders betroffen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (red). "Die Folgen der Corona-Pandemie treffen Familien mit behinderten Angehörigen ganz besonders hart. Viele Eltern haben in der jetzigen Situation keinerlei Unterstützung mehr und müssen die Betreuung zuhause allein schaffen. Wie ungemein belastend das ist, wird in der Öffentlichkeit aber kaum wahrgenommen. Auch in der Diskussion zur Öffnung der Schulen sind Kinder und Jugendliche mit Behinderung nicht im Blick." Darauf macht die Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe Gießen, Maren Müller-Erichsen, anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Menschen mit Beeinträchtigung haben oft Vorerkrankungen und damit ein hohes Risiko, bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus schwer zu erkranken. Daher sind die Eltern zusätzlich hin- und hergerissen, ob sie Hilfe von außen überhaupt annehmen sollen. "Der Staat muss diesen Familien jetzt mit allen Mitteln helfen", fordert auch Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe Gießen. "Mit Notbetreuung dort, wo es Angehörige wünschen. Und mit Ausgleich von Verdienstausfall für Eltern, die ihre erwachsenen Kinder zuhause betreuen müssen, weil die Tagesbetreuung oder Werkstatt für Menschen mit Behinderung geschlossen ist." Entscheidend sei auch, dass so wichtige Unterstützungsangebote wie Familienentlastende Dienste finanziell abgesichert werden, um den Familien nach Corona weiter zur Verfügung zu stehen.

Dirk Oßwald dankt erneut allen Mitarbeitenden der Behindertenhilfe dafür, dass sie mit großem Engagement den Menschen mit Beeinträchtigung beistehen, zum Beispiel in den Wohnstätten in Stadt und Landkreis: "Sie leisten in Betreuung und Pflege großartige Arbeit und sind meine Heldinnen und Helden in dieser Krise. Deshalb müssen auch sie bei der Corona-Prämie berücksichtigt werden."