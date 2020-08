Familienerntetag in Gemarkung Lützellinden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Im April hat die Bürgerinitiative „Lützellinden sagt Nein“ dort, wo die Erweiterung des Gewerbegebiets geplant ist, einen Acker mit Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten angelegt. Die Gemarkung Lützellinden verfügt über sehr gute Böden, die auch extremen Temperaturen trotzen. Am Samstag steht die Kartoffel- und Karottenernte an, von 10 Uhr bis 16 Uhr können Bürger gegen eine Spende für ihren Eigenbedarf Kartoffeln lesen, Karotten ausgraben oder Zwiebeln mit nach Hause nehmen. Geeignete Erntegefäße und Spaten muss jede Familie selbst mitbringen. Auf dem angrenzenden Acker besteht die Möglichkeit für ein Picknick im Familienkreis (Speisen und Getränke selbst mitbringen) und für Kinder besteht die Möglichkeit, Kartoffel-Könige zu basteln. Der Acker liegt in der Verlängerung der Straße „Am Steckelchen“, Parkmöglichkeiten befinden sich am Pendler-Parkplatz an der Abfahrt der A 45. Um Anmeldung unter www.luetzellinden-sagt-nein.de wird gebeten.