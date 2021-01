Fangfrage Schleuderfrucht

Und wo stand jetzt nochmal etwas über die Schleuderfrucht? Homeschooling sorgt bisweilen für ungeahnte Herausforderungen. Foto: Sascha Kopp

GIESSEN - Die ersten beiden Homeschooling-Wochen nach den Winterferien haben nun also alle Beteiligten hinter sich gebracht. Ob schadlos und schmerzfrei, das sei allerdings dahingestellt. Natürlich lässt sich der komplizierten Gesamtgemengelage auch Positives abgewinnen - zumindest, wenn man ein sonniges, ausgeglichenes und strapazierfähiges Gemüt hat. Immerhin hat der Autor dieser Zeilen gerade mitgelernt, um was es sich bei einer Schleuderfrucht handelt (5. Klasse), wie sich Zahlendreiecke vervollständigen lassen (3. Klasse) und wie Lernmaterialien vom digitalen "Schulportal Hessen" sowie der App "Schoolfox" heruntergeladen werden (5. und 3. Klasse). Doch ganz ehrlich: Man will, man muss das als der Schule im vergangenen Jahrhundert entwachsenes Elternteil eigentlich alles gar nicht mehr so genau wissen.

Nehmen wir nur die ominöse Schleuderfrucht, die für eine Hausaufgabe näher zu beschreiben und bestimmen war. Auch nach mehrmaligem Durchblättern des entsprechenden Schulbuchs ließen sich nur rudimentäre Hinweise auf diese offenbar nicht sonderlich verbreitete Pflanzenart finden. Wikipedia erwies sich ebenfalls als wenig hilfreich. Ad hoc abrufbares biologisches Fachwissen stand auch nicht zur Verfügung. Dafür aber immerhin die Hausaufgabe einer österreichischen Schülerin, die ihren Beitrag dankenswerterweise ins weltweite Netz gestellt hat. Erst dieser Fund war es, der den schwer angeschlagenen Vater des hiesigen Zehnjährigen nach einer geschlagenen Recherchestunde gerade noch vor einem Schreikrampf bewahrte.

Auch was die digitalen Arbeitsanweisungen angeht, erweisen sich die aktuellen Kommunikationskanäle als - vorsichtig formuliert - durchaus noch verbesserungsfähig. Der eine Lehrer schickt seine Hausaufgaben schon früh am Morgen auf die Plattform. Ein anderer lässt bis zum späten Vormittag mit seinem Unterrichtsprogramm auf sich warten. Doch weit problematischer gestaltet sich das Rücksenden der bearbeiteten Aufgaben. Denn die werden vom innerfamiliären Homeschooling-Betreuer zunächst mit dem Handy abfotografiert, dann auf den eigenen Rechner geschickt, dort mit einem neuen Dateinamen versehen und schließlich an den jeweiligen Lehrer zurückgeschickt. Täglich ist diese Aufgabe natürlich in mehreren Fächern zu erledigen - bei zwei Kindern doppelt. Bitte verlängere diesen Zahlenstrahl ...

Angesichts solcher Grundsatz-Herausforderungen zeigt sich gerade, dass es mit dem Distanzunterricht hierzulande doch leider nicht ganz so gut bestellt ist, wie uns manches Kultusministerium weismachen will. Im Gegenteil: Dass die Verantwortlichen noch immer leidenschaftlich über Datensicherheit diskutieren, während die Kinder gerade zuhause mit einem Minimum an digitalem Unterricht abgespeist werden, kann einem schon die Zornesröte ins Gesicht treiben.

Schon klar, die aktuellen Pandemie-Verhältnisse sind dramatisch und verlangen von Lehrern, Schülern und Eltern ein Höchstmaß an Geduld, Ausdauer und Flexibilität. Allerdings wird in diesen Tagen überdeutlich, dass das gesamte System Schule aufgrund jahrelanger politischer Versäumnisse "auf der letzten Rille unterwegs war", wie ein Bildungsexperte vor wenigen Tagen im Radiosender hr2 anprangerte. Und angesichts der aktuellen Krise droht dieses heruntergerockte System nun gänzlich auf dem Esszimmer- und Küchentisch der Eltern liegenzubleiben.