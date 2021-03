Farbattacke gegen Corona-Testzentrum in Gießen

Waren es notorische Corona-Leugner? Unbekannte haben jedenfalls in der Nacht zum Freitag das Hinweisschild zu einem privaten Corona-Testzentrum in Kleinlinden mit schwarzer Farbe besprüht. Foto: Helffenstein

GIESSEN - "Das ist doch einfach erbärmlich. Was soll man da noch sagen?" Man hört selbst durchs Telefon, dass Silke Helffenstein sichtlich um Fassung ringt. Die Tierärztin betreibt bereits seit November ein privates Testzentrum, in dem sie und ihr dreiköpfiges, medizinisch geschultes Helferteam pro Tag bis zu 100 PCR-Tests, aber auch Antikörper-Schnelltests durchführen können. Das Angebot wird auch gut angenommen und das ist wenigstens einem Zeitgenossen ein Dorn im Auge.

In der Nacht zum Freitag haben der oder die unbekannten Täter gezielt die Hinweisschilder, die den Weg zu dem zwischen Kleinlinden und Großen-Linden gelegenen Testzentrum weisen, mit schwarzer Farbe übersprüht. Helffenstein hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, macht sich aber wenig Hoffnung, dass die Polizei den oder die Täter ermitteln wird.

Dass sie das Opfer von ziellosem Vandalismus geworden ist, schließt die 47-Jährige aus. Von drei Wegweisern sei allein der, der zu ihrem Testzentrum führt, mit Sprühfarbe unkenntlich gemacht worden. "Man muss sich langsam fragen, ob man jetzt schon Hinweisschilder mit Überwachungskameras vor der Dummheit einiger Mitmenschen schützen muss."

Auf ihre Erfahrungen mit dem Virus nach knapp einem halben Jahr angesprochen, berichtet Helffenstein, dass in den letzten Wochen die Zahl der positiven Testergebnisse deutlich zugenommen habe. Laut den Ergebnissen des Testlabors, in dem sie, die von ihr abgenommenen Tests untersuchen lässt und das in der Regel am Abend des Folgetages das Ergebnis eines PCR-Tests liefert, tauche auch in Gießen immer häufiger die britische Variante des Covid-19-Erregers auf, die nach Auffassung der Experten nicht nur ansteckender ist, sondern auch häufiger schwerere Krankheitsverläufe nach sich zieht.

Etliche der von ihr positiv Getesteten hätten noch keine Krankheitssymptome entwickelt, und damit ohne es zu wissen, andere an+stecken können, sagt Helffenstein. "Vor diesem Hintergrund ist es noch unverständlicher für mich, warum meine Arbeit hier sabotiert wird."

Auf die Idee, ein eigenes Testzentrum einzurichten, war sie damals durch Zeitungsberichte über den großen Ansturm auf das Corona-Testcenter in der Rivers-Sporthalle in Gießen gekommen. Silke Helffenstein betont, dass sie mit ihrem Testzentrum "einen kleinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie" leisten will. Das könne jeder approbierte Mediziner, "wenn er den Aufwand nicht scheut". Den Betrieb aufrechterhalten will sie bis zum Ende der Pandemie und sich auch von anonymen Attacken im Schutze der Dunkelheit nicht abschrecken lassen. "Ich werde nicht aufgeben", betont sie.

Silke Helffensteins als Drive-in-Schalter konzipiertes Corona-Testzentrum befindet sich in Kleinlinden in der Straße "Hinter dem Steinrücken" 27. Wenn man von Großen-Linden nach Kleinlinden fährt, ist das die erste Abzweigung auf der linken Seite oder umgekehrt die letzte auf der rechten Seite; dann noch etwa hundert Meter der Beschilderung folgen.

Geöffnet ist es täglich von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an silke.helffenstein@gmx.de.