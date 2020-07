Fast bis zum "Campusplatz" an JLU Gießen fahren

Natürlich auch per Rad erreichbar: Vorerst gibt es den Campusplatz aber nur teilweise - erkennbar an der Farbgebung der neuen Rathenaustraße. Foto: JLU/Dittrich

GIESSEN (red). Auch wenn sich für die Anfahrt zum Philosophikum I vorerst nur wenig ändert: Mit der Wiedereröffnung der Rathenaustraße in Höhe des künftigen "Campusplatzes" ist ein weiterer Meilenstein beim Bau des sogenannten "Campus der Zukunft" erreicht. Ab Montag, 20. Juli, kann die Rathenaustraße erstmals seit der Sperrung im November 2018 an dieser Stelle wieder befahren werden. Damit endet auch eine kurze Übergangsphase, in der der Autoverkehr zu den Parkplätzen des Phil I vorübergehend über den Karl-Reuter-Weg umgeleitet werden musste, teilt die Justus-Liebig-Universität (JLU) mit.

Der Campusbereich kann damit wie gewohnt über Licher Straße, Alten Steinbacher Weg, Rathenaustraße und Otto-Behaghel-Straße angefahren werden - allerdings nach wie vor nicht aus Richtung Schiffenberger Weg. Bedingt durch eine städtische Baumaßnahme ist die Rathenaustraße zwischen der Einmündung Otto-Behaghel-Straße und dem Heegstrauchweg noch bis voraussichtlich Ende des Jahres gesperrt. Im Anschluss wird das Phil I wieder aus beiden Richtungen erreichbar sein.

Der eigentliche Campusplatz zwischen Phil I und Phil II ist noch nicht fertig und soll erst entstehen, wenn rundherum weitere Gebäude gebaut werden. Schon jetzt ist aber der Straßenabschnitt erkennbar, der Teil des neuen Campusplatzes sein wird: Er ist farblich vom Rest der Straße abgesetzt und bietet durch eine breite barrierefreie Mittelinsel eine Querungshilfe über die Fahrbahn.

Beleuchtungskonzept

Geplant ist auch ein einheitliches Beleuchtungskonzept für den Platz. Vor und hinter dem zukünftigen Campusplatz befinden sich jeweils einseitig die neuen Bushaltestellen, die erst nach der vollständigen Öffnung der Rathenaustraße in Betrieb genommen werden können. Die Maßnahme wurde aus Heureka-Mitteln des Landes finanziert.