FC Gießen hilft: Spieler des Regionalligisten unterstützten Personal im EV

FC-Abwehrspieler Christopher Schadeberg, Geschäftsführer Sebastian Polag und Dr. Kai Braun (v.l.) im Eingangsbereich des Evangelischen Krankenhaus bei der Einweisung einer Besucherin.

GIESSENChristopher Schadeberg ist eigentlich Abwehrspieler beim Fußball-Regionalligisten FC Gießen, doch in Zeiten von Covid-19 bringt er sich wie neun seiner Teamkameraden im Tagesschichtbetrieb als Helfer im Evangelischen Krankenhaus (EV) ein.

Geschäftsführer Sebastian Polag stellte gemeinsam mit dem Urologen und Alte Herren-Nationaltorwart Dr. Kai Braun die unter dem Motto "gemeinsam für Gießen, für die Region" stehende Aktion vor. Seit Donnerstag sind die Fußballer vor Ort, beginnen morgens um 6 Uhr und übernehmen im dreieinhalbstunden Takt in vier Schichten die Eingangskontrolle bis 19 Uhr.

"Ich bin noch nie so toll bedient worden hier im Krankenhaus und so schnell an mein Ziel gekommen", bedankte sich ein Besucher beim Verlassen des Krankenhauses bei Schadeberg. Wie Polag erläuterte, unterstützen die Spieler das hauseigene Personal bei der Patientenlenkung und achten darauf, dass alle Personen, die das Haus betreten, die Hygienevorschriften einhalten.

Weiterhin sind sie den Patienten bei dem Ausfüllen des Fragebogenscreenings behilflich. Durch den bestehenden Besuchsstopp müssen den Angehörigen die Gründe und Möglichkeiten erläutert werden. Organisiert hat die Aktion, bei dem jene Spieler, die im Rhein-Main-Gebiet ansässig sind ebenso wie jene, die sich aktuell in ihren Heimatländern befinden ausgenommen sind, Kai Braun, der selbst als Belegarzt im Evangelischen Krankenhaus wirkt und zudem für den FC Gießen bei den Alten Herren die Fußballstiefel schnürt.

"Die Mannschaft möchte der Region etwas zurückgeben und sich trotz der Zwangspause beim Fußball nützlich machen", versichert er, derweil die Spieler die Aktion auch dazu nutzen, für den FC Gießen zu werben. Neben Flyern für den Club200 zur Rettung des FC Gießen steht auch eine Sammeldose bereit, um Geld für die Fußballjugend zu sammeln.

Durch das ehrenamtliche Engagement der Spieler kann das Krankenhaus den zuvor eingesetzten Securitydienst auf die Nachtschicht von 19 bis 6 Uhr beschränken.

Neben einem gemeinsamen Essen versprach EV-Geschäftsführer Polag im Nachgang zur Aktion auch eine Spende, um sich für diese "einfach tolle Aktion" beim FC Gießen zu bedanken.

Wie lange die Aktion läuft, hängt letztendlich auch davon ab, wann wieder ein Spielbetrieb möglich ist und die Maßnahmen gelockert werden. Deshalb sind auch aktuell nur wöchentliche Planungen und Einsätze, halt nicht auf dem grünen Rasen, sondern im Krankenhaus, angesagt.