FDP fordert Initiative für bauwillige Familien

giessen (red). Die Antragsfrist für das vom Bund bereitgestellte Baukindergeld läuft Ende 2020 aus und die Landesregierung hat vor einiger Zeit trotz der angespannten Wohnungs- und Baumarktsituation in Hessen die Grunderwerbssteuer erhöht. Gleichzeitig hat die Coronakrise durch ihre wirtschaftlichen Auswirkungen bislang zu einer Reduktion der Haushaltseinkommen von durchschnittlich etwa zehn Prozent geführt. Darauf weisen die Freien Demokraten in einer Pressemitteilung hin. Dies träfe natürlich auch in Gießen insbesondere junge, bauwillige Familien, die zusätzlich von hohen Grunderwerbs-, Bau- und Immobilienpreisen belastet würden. Vor diesem Hintergrund hat die FDP-Fraktion in der Gießener Stadtverordnetenversammlung mit zwei Anträgen die Initiative für bauwillige Familien ergriffen.

Im ersten Antrag fordert Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus Dieter Greilich den Magistrat dazu auf, dass ab 2021 bauwilligen Gießener Familien für das erste selbstgenutzte Wohneigentum ein Zuschuss in Höhe der Grunderwerbssteuer gewährt wird. Antragsberechtigt sollen Familien sein, die in den letzten zehn Jahren wenigstens fünf Jahre in Gießen gelebt haben, 15 Prozent des Investitionsvolumens selbst tragen können und die bezuschusste Immobilie die nächsten 15 Jahre selbst bewohnen werden. "Dadurch können junge Menschen an Gießen gebunden und die Refinanzierung des Zuschusses über die zu erwartenden Einnahmen aus Lohn- und Einkommenssteuer gesichert werden", erläutert Dr. Greilich diese Rahmenbedingungen.

Im zweiten Antrag fordert der Bauexperte der FDP im Stadtparlament, Dr. Martin Preiß, die Ausweisung geeigneter Baulandflächen für die Errichtung von Einfamilienhäusern im Stadtgebiet von Gießen. "Damit bauwillige Familien überhaupt bauen können, ist dies zwingend notwendig. Ich hoffe sehr, dass die Anträge der FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit finden werden", führt Preiß weiter aus.

Bei einer Ablehnung der Anträge durch die Koalition sei zu befürchten, dass viele junge Familien dann wider Willen dazu gezwungen würden, ihren Wohnsitz in umliegenden Gemeinden zu nehmen, weil ihnen in Gießen kein Bauland und nur überteuerte gebrauchte Immobilien angeboten werden könnten.