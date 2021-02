FDP für Öffnung von Sportanlagen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Vorsitzende der FDP-Stadtverordnetenfraktion und Spitzenkandidat der FDP Gießen für die Kommunalwahl am 14. März, Dr. Klaus Dieter Greilich, hat vor dem Hintergrund der Verlängerung des Lockdown bis zum 7. März darauf hingewiesen, dass der Amateursportbereich und insbesondere die dort aktiven Kinder und Jugendlichen bei sinkenden Inzidenzzahlen und der bevorstehenden warmen Jahreszeit dringend eine Zukunftsperspektive benötigen.

Wenn demnächst zum Beispiel Schulklassen der Liebigschule wieder das Gelände des MTV 1846 Gießen am Heegstrauchweg vormittags bevölkern, dürfen die gleichen Kinder nachmittags nicht in die Sportstunden des Vereins kommen. Als Internist und Sportmediziner weist Dr. Greilich darauf hin, wie wichtig für Kinder und Jugendliche die Vereinssportangebote auch für eine gesunde körperliche, seelische und soziale Entwicklung nach dem jetzigen sehr langen Lockdown sind. Dr. Greilich, der auch stellvertretender Vorsitzender des Sportkreises Gießen ist, sagte auf der letzten Fraktionssitzung: „Da die Breitensportvereine in der Pandemie mittlerweile griffige Hygienekonzepte nicht nur entwickeln, sondern auch erfolgreich umsetzen konnten und dabei von der im Sport üblichen hochgradigen Disziplin von Trainern und betreuten Sportlern profitieren, sollte der Breitensport für Kinder und Jugendliche auch in Gießen wieder so früh wie möglich geöffnet werden.“