FDP Gießen kritisiert geplante Sitzung der Stadtverordneten

Anfang April soll die nächste Sitzung der Stadtverordneten stattfinden. Die FDP kritisiert diese Entscheidung.

GIESSENBereits am Montag hat der Ältestenrat beschlossen, die Stadtverordnetenversammlung in eine Art Notbetrieb zu setzen. So fällt unter anderem die aktuelle Ausschussrunde aus, bislang aber nicht die Sitzung des Stadtparlaments am 2. April. Damit ist die FDP-Fraktion nicht einverstanden. "Wir als Freie Demokraten halten diesen Beschluss für unverantwortlich in Anbetracht des vor uns stehenden epidemiologischen Ablaufs des Coronavirus-Infektionsgeschehens und stellen deshalb auch die von unserer Fraktion gestellten Anträge auf die nächste regulär tagende Sitzungsrunde der Stadtverordnetenversammlung zurück", teilt Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus Dieter Greilich mit. Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung am Freitagabend, dass die Rechtslage durch die neue Landesverordnung bislang unklar sei.

Sicherheitsabstand

Wie gewohnt soll die Sitzung Anfang April ohnehin nicht ablaufen. Vielmehr ist festgelegt, dass nur 41 von 59 Stadtverordneten teilnehmen, damit ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Um ihn auch auf der Empore zu erreichen, sind weniger Besucher zugelassen. Für die Mandatsträger soll das Büro der Stadtverordnetenversammlung einen Sitzplan erstellen. Wie sein Kollege Dr. Martin Preiß sei auch er im Gesundheitswesen und damit "unmittelbar an der Coronavirusfront" tätig, weshalb beide nicht an der Sitzung des Ältestenrats teilnehmen konnten, berichtet Greilich. "In Anbetracht der exponentiell ansteigenden Fallzahlen auch in Gießen hätten wir jedoch mit absoluter Sicherheit nicht der jetzt vom Ältestenrat beschlossenen Durchführung der Stadtverordnetensitzung am 2. April 2020 zugestimmt." Die FDP-Fraktion werde an der Sitzung nicht teilnehmen, so der Mediziner. Zur Begründung verweist er darauf, dass "die Nicht-Weiterverbreitung der Coronavirusinfektionsepidemie momentan absolute Priorität hat und durch die vorgesehene Sitzung extrem gefährdet würde". Die auf der Tagesordnung stehenden Anträge seien demgegenüber nicht so wichtig, dass sie die Durchführung einer Sitzung rechtfertigten. Bei Bedarf ließen sich mögliche Entscheidungen vielleicht auch per Umlaufverfahren treffen. Auch unterminiere die Durchführung der Sitzung das zumindest in Teilen der Bevölkerung noch unterentwickelte Bewusstsein für die Risiken der Corona-Pandemie. "Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, ich erlebe seit drei Wochen die Entwicklung der Pandemie im beruflichen Alltag hautnah mit und appelliere aus dieser Erfahrung dringend an Sie, die Stadtverordnetensitzung am 2. April abzusagen und damit Leben zu retten", wendet sich der Fraktionsvorsitzende direkt an Frank Schmidt. Sollte der Stadtverordnetenvorsteher der Bitte nicht folgen, hofft der Mediziner darauf, dass übergeordnete Stellen von Bund und Land künftig "der Verbreitung der Epidemie durch überflüssige Gremiensitzungen wie der am 2. April geplanten Sitzung der Gießener Stadtverordnetenversammlung einen Riegel vorschieben."

Bislang sei ihm nicht klar, ob die neue Landesverordnung vom Freitag, die Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen verbietet, auch für die Stadtverordnetenversammlung gilt. "Das müssen wir am Montag erst noch prüfen", resümiert Gießens erster Bürger.