FDP Gießen schlägt Weinanbau am Schiffenberg vor

Wachsen hier bald Reben? Die Liberalen bringen die Idee des Weinanbaus am Schiffenberg ins Spiel. Foto: Schäfer

GIESSEN - Kann der Schiffenberg eine zusätzliche Aufwertung als "Weinbaugebiet" erfahren? Den Liberalen im Stadtparlament schwebt dabei die Kultivierung eines "Eigengewächses der Stadt Gießen in Form eines schönen Weines" vor. Wäre dies möglich, wenn sich "ein junger Winzer der Hochschule Geisenheim, der Spitzenschmiede für Winzer und Weinmacher" finden lässt, der am Südhang des Schiffenbergs Weinbau betreiben möchte? Oder dass vielleicht "ein Gründer" diese Herausforderung annimmt?

Wenn es nach den Intentionen der Stadtfraktion der FDP geht, könnten dort irgendwann Rebstöcke gepflanzt und von einem Winzer Weinreben geerntet und Rebensaft gekeltert werden. Zumindest besagt dies ihr entsprechender Prüfantrag, der im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur zuletzt ans Stadtparlament durchgewunken wurde. Gemeint ist im Schreiben nicht der gesamte Südhang, sondern lediglich die dortigen historischen Terrassen. Der Magistrat soll prüfen, ob das grundsätzlich möglich, die Lage und Bodenqualität für den Weinbau geeignet ist, ob ein Winzer gefunden werden kann und was das Unterfangen kostet. Dabei soll der Kostenfaktor unbedingt unter dem Aspekt des Denkmalschutzes überprüft werden.

Rekultivierung

Zur Begründung führte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Manuela Giorgis an, dass liberale Kulturpolitik nicht nur auf die Bewahrung und Pflege kulturellen Erbes ziele, sondern auch neue Ideen und Wege öffne. So auch eine für eine mögliche Rekultivierung dieses aktuell brachliegenden Areals der terrassierten Klostergärten. Begründet wird dieses Unterfangen mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Aufwertung des Schiffenbergs als Weinbaugebiet. Nicht nur eine zukünftige auf Weinbau beschränkte Nutzung solle geprüft werden, obwohl dies die Freien Demokraten "für die beste und wünschenswerteste Nutzungsart halten." Auch andere vom Aussterben bedrohte Obst- und Rosensorten sollen in die Prüfung miteinbezogen werden.

Der Schiffenberg ist Gießens Hausberg und ein beliebtes Ausflugsziel. Veranstaltungen des Musikalischen Sommers, Kultursommers und Basilika-Konzerte sorgen - außerhalb der Corona-Epidemie - für kulturelle Highlights. Dem Sachstandsbericht "Entwicklungskonzept Schiffenberg", den die FDP-Fraktion beantragte und Stadträtin Astrid Eibelshäuser im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur ablieferte, ist eine ganze Liste von Maßnahmen zu Verbesserungen zu entnehmen. Demnach scheinen einige Dinge im Argen zu liegen und werden bereits derzeit oder in den nächsten Jahren angegangen.

So bereitet die Stadthallen Gesellschaft (SHG) eine Webseite zum Schiffenberg vor; ebenso eine Freizeitkarte. Das Oberhessische Museum entwickelt ein museales Vermittlungskonzept für die Basilika und die Ausstellung von Exponaten. Die Beschilderung und Informationsangebote vor Ort sollen verbessert, Sitzgelegenheiten am Südhang und der Aussichtsterrasse überarbeitet, Fahrradabstellanlagen im Innenhof installiert und ein Lichtkonzept zur Optimierung der Beleuchtung im Innenhof erstellt werden.

Auf der Wunschliste für die entferntere Zukunft stehen ein abgestimmtes Konzept für eine neue Innenhofgestaltung - unter anderem mit der Versetzung des Kiosks in den hinteren Hofbereich und der Nivellierung der gesamten Fläche -, eine bessere Busanbindung des Schiffenbergs an den Wochenenden, ein Wegeleitsystem durch den Stadtwald zum Schiffenberg für Wanderer und Radwanderer, die Restaurierung der Außenmauern sowie eine Sichtachse zwischen der Stadt und dem Schiffenberg. Demnach gibt es in den nächsten Jahren noch viel zu tun - in der Anlage und rundum.

Bereits abgewickelt sind einige Maßnahmen zur Sanierung und Entwicklung der historischen Bausubstanz und der technischen Gebäudeanlagen. So konnten in diesem Jahr - auch dank Geld aus der Hessenkasse - ein Kunstführer zum Schiffenberg herausgegeben, Gastronomie und Kiosk verpachtet werden. Seit Juni laufen Arbeiten zur Erschließung eines zweiten Saales im Propsteigebäude und zum Umbau der vier Hotelzimmer zu einem Tagungsraum. Aktuell wird eine halbautomatische Löschanlage in der Basilika eingebaut.

Gesamtgutachten

Zum Prüfantrag über die historischen Terrassen berichtete Eibelshäuser, dass die Stadt diesbezüglich bereits Grundermittlungen für eine Entscheidung in die Wege geleitet habe. Ein letztes Jahr in Auftrag gegebenes Gutachten über die hydrobiologischen Verhältnisse am Hang solle Erkenntnisse zur Restaurierung bringen, ebenso ein Statik-Gutachten die Kosten für ein Sanierungskonzept liefern. "Das Gesamtgutachten erwarte ich noch bis Ende des Jahres", so die Stadträtin zuversichtlich.