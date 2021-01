FDP Gießen will bessere Organisation des Schulunterrichts

Schule in Corona-Zeiten: Die FDP vermisst ein einheitliches Unterrichtskonzept und fürchtet Nachteile für sozial schwächere Jugendliche. Symbolfoto: epd/Schulze

GIESSEN - Schulen sind Orte der Bildung und des Miteinanders, für Kinder und Jugendliche sind Schulen und Kitas systemrelevant - auch als Orte des sozialen Miteinanders. Die Freien Demokraten hatten sich bereits auf Landesebene dafür eingesetzt, dass unter Einhaltung von Hygieneregeln auch in der Corona-Krise Präsenzunterricht möglich sein muss und für hohe Inzidenzen ein Wechselmodell vorgeschlagen, wie die FDP-Stadtverordnetenfraktion in einer Pressemitteilung erinnert. "Stattdessen sind die Jugendlichen ab Klasse 7 nun komplett im Distanzunterricht und für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 hat der Kultusminister nur eine bildungspolitische Mogelpackung vorgelegt: Kinder, die ins Schulgebäude gehen, werden dort lediglich betreut, aber nicht im engeren Sinne unterrichtet", lautet der Vorwurf.

Viele Eltern stünden nun unter dem moralischen Druck, entscheiden zu müssen, ob sie ihre Kinder zu Hause lassen oder nicht. "Das jetzige Modell darf nicht zur Dauerlösung werden, zumal es vielerorts nicht funktioniert - weil digitale Ausstattung gänzlich fehlt oder ausfällt oder die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Hierfür muss sich eindeutig einmal mehr der Kultusminister der CDU, Alexander Lorz, verantworten", heißt es in dem Schreiben weiter. Die Freien Demokraten fordern, dass die Organisation des Schulunterrichts schnellstmöglich vernünftig einheitlich umgesetzt wird.

Die schulpolitische Sprecherin der FDP-Stadtverordnetenfraktion, Manuela Giorgis, stellt dazu fest: "Es kann und darf nicht sein, was in Gießens Schulen momentan leider Realität ist. Jede einzelne Schule wird durch die uneindeutigen Vorgaben aus Wiesbaden dazu gezwungen, ihren Lehrern, Eltern und Schülern ein viele Seiten umfassendes und für alle Beteiligten kaum verständliches und praktizierbares Bürokratiemonster namens Kommunikationskonzept vorzulegen. Gerade bei Eltern und Schülern aus schwierigem sozialen Umfeld, wo es an Ausstattung und digitaler Infrastruktur fehlt, wird es zu erheblichen Verständnisproblemen kommen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden wieder einmal benachteiligt und abgehängt", so Giorgis.

Abschließend kommentiert der FDP- Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus Dieter Greilich: "Dass es nach über zehn Monaten Pandemie immer noch kein stabiles und einheitliches System für den Distanzunterricht an Hessens Schulen gibt, stellt der schwarz-grünen Landesregierung ein Armutszeugnis aus."