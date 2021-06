FDP-Stadtverband attackiert Gießener Grüne

Einstimmig sind alle Wahlentscheidungen gefallen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Schweres Geschütz fährt der in einer Mitgliederversammlung wiedergewählte FDP-Stadtverbandsvorsitzende Dominik Erb gegen die Grünen der Stadt auf: "Die letzten fünf Jahre haben gezeigt: Neben der AfD ist auch die "Gießener Linke" für ein Regierungsbündnis nicht geeignet. Und dann verbünden sich die Grünen ausgerechnet mit diesen linken Wahlverlierern."

In ihren Reihen sei mit Martina Lennartz ein Mitglied der DKP (Deutsche Kommunistische Partei). Ihre Partei werde vom Verfassungsschutz beobachtet. "Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, dass die Grünen sich so jemanden als Partner in der Regierung suchen." In den nächsten fünf Jahren müssten sich diese Grünen von ihm anhören lassen, dass sie sich nicht nur von den Rechtsextremen abzugrenzen, sondern auch von den Linksextremisten zu separieren haben. "In fünf Jahren wollen wir dieses Grauen ablösen", so sein Plan für die nächste Kommunalwahl 2026. Das Ergebnis der diesjährigen Kommunalwahl im März wird von ihm so kommentiert: "Mit dem Ergebnis bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden. Ich hätte schon gerne einen mehr gehabt." Erb spielt darauf an, dass die FDP nach wie vor mit drei statt von ihm erhofften vier Stadtverordneten im Parlament vertreten ist. Doch sei dieses Ergebnis auch den hinzugekommenen Mitbewerbern um Sitze im Stadtparlament geschuldet. Bei den Ortsbeiratswahlen habe die FDP insbesondere in Kleinlinden und Wieseck stark abgeschnitten. In Kleinlinden stehe weiterhin Dr. Klaus-Dieter Greilich dem Stadtteil-Gremium vor. Bei den Sondierungsgesprächen mit den Grünen habe sich seine Partei entsprechend positioniert. "Die Zeiten für die FDP bezüglich 'Posten vor politische Inhalte' sind ein für alle mal vorbei; gerade hier in Gießen." In den nächsten fünf Jahren bliebe ihnen so nichts anderes übrig, als Opposition zu betreiben. Erb kündigt "konkrete, durchdachte liberale Entwürfe" für Ergebnisse der Parlamentsarbeit an.

Im Kleinlindener Bürgerhaus ist die Mitgliederversammlung der Freien Demokraten einschließlich Vorstandswahlen in rekordverdächtigen 60 Minuten abgearbeitet. Anträge von Mitgliedern sind Fehlanzeige. Keine Kampfentscheidungen müssen gefällt werden. Kandidatenvorstellungen werden von den 30 anwesenden Stadtmitgliedern nicht gewünscht. Alle Wahlentscheidungen fallen einstimmig aus. Dem wiedergewählten Vorsitzenden stehen künftig Manuela Giorgis und Christian Krauss als Stellvertreter bei. Schatzmeister bleibt Hans-Jürgen Turba. Sieben Beisitzer sollen die Vorstandsarbeit unterstützen: Max Vedak, Jan-Luca Gescher, Vanessa Rücker, Dr. Klaus-Dieter Greilich, Sigmar Petrick, Frank Schulze und Jörg Schleher. Leonie Schikora lässt sich als Europabeauftragte ernennen. Erneut sollen Annette Greilich und Dr. Christopher Rock in zwei Jahren die Kasse prüfen. Ihre letzte Revision der Schatzmeisterunterlagen hätte keinerlei Mängel aufgezeigt, so Greilich. Ihrem Antrag auf Entlastung von Kassenwart und übrigem Vorstand wird einstimmig zugestimmt.

""Wir haben bisher viel erreicht. Aber wir wollen mehr", so Erbs Credo. Stolze zehn Prozent neue Mitglieder hätten allein 2021 den Weg zur FDP gefunden. "Diesen Elan müssen wir aufnehmen und den Stadtverband zu einem programmatischen Motor machen." Dazu regt Wolfgang Greilich an, die künftigen Mitgliederversammlungen "inhaltlich mit jeweils einem externen Referenten zu verknüpfen."