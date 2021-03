Fehlende Perspektive: Gießens Hoteliers schlagen Alarm

Düstere Stimmung: Die dunklen Wolken passen zu den Sorgen von Monika Heine im Hotel "Altes Eishaus". Foto: Friese

GIESSEN - Der anhaltende Lockdown in Deutschland sorgt dafür, dass viele Branchen immer stärker mit dem Rücken zur Wand stehen. Zwar gibt es nun erste Lockerungen, Gastronomen und Hoteliers müssen sich jedoch weiterhin gedulden - der Unmut wächst. Das "Alte Eishaus" in Gießen hat sich nun in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt. Denn dank staatlicher Hilfen, Berufsreisender und einem guten Sommergeschäft habe das Jahr 2020 zwar "zufriedenstellend" überstanden werden können, nun aber drohe der Kollaps, beklagt Pächterin Monika Heine. "Das Jahr 2021 entwickelt sich für uns zur wirtschaftlichen Katastrophe. Wir verlieren gute Mitarbeiter an andere Branchen", heißt es in dem Schreiben. Vor allem sei keine Öffnungsperspektive zu erkennen. Und es sei auch nicht "als Licht am Ende des Tunnels" zu verstehen, wenn die Außengastronomie am 22. März wieder öffnen dürfe.

Trotz ständig aktualisierten Hygienekonzepts und des Einsatzes von Raumluftfiltern gelte immer noch das Übernachtungsverbot für Privatreisende. Das stößt bei Monika Heine auf Unverständnis. "Akzeptable Gastronomie braucht Vorlauf", so ihr Einwand. Dennoch blicke man unternehmerisch nach vorne. Mit einer Investition von 25 000 Euro solle die Außengastronomie an der Lahn wetterfester gestaltet werden, da davon auszugehen, dass diese in naher Zukunft bedeutsam bleibe. Ihr dringender Appell: "Herr Ministerpräsident, bitte helfen Sie den gebeutelten Branchen durch eine tragfähige Perspektive. Wenn wir im Sommer nicht zu normalem Geschäft kommen, gibt es uns (und ganz sicher nicht nur uns) nicht mehr."

Hilfszahlungen stehen aus

Ähnliches berichtet auch Sven Appelt, Direktor des "Best Western Plus Hotel Steinsgarten": "Wir hatten 2020 weniger als 50 Prozent im Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Das sind siebenstellige Beträge." Als Hotel sei man "kerngesund in die Krise" geraten und habe sich in der Not umstrukturieren müssen. "Wir hatten viel Puffer, wollten investieren. Das Geld mussten wir dann anderweitig verwenden", so Appelt. Die Hilfszahlungen für 2020 und 2021 stünden noch aus, ebenso wie das Kurzarbeitergeld. Aufgrund von Privatreisen habe die Lage im vergangenen Sommer noch recht gut ausgesehen, deren Verbot habe die Branche dann nochmals hart getroffen. "Die Hotellerie leidet das ganze Jahr schon, ungeachtet der Zahlen. Das Ansteckungsrisiko bei uns ist sehr gering, das macht es umso bitterer", schildert der Direktor. Die Wiedereröffnung der Außengastronomie erachtet Appelt zudem als den "Witz des Jahrhunderts", zumal die Perspektive auch für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehle. Hoffnung setzt der Hotelier auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Erwartet werde, "dass die Regierung die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts berücksichtigt, dass Hotels kein Risikoherd sind". Das würde auch bei Öffnungsdiskussionen und für weitere Maßnahmen helfen. Sven Appelt glaubt jedenfalls an die Branche und ist sich sicher, dass "es auch wieder losgehen wird" - offen sei nur, wann und in welcher Form. In der Zwischenzeit werde versucht, alles zu tun, um die Pandemie zu überdauern. "Wir haben Konzepte, vor allem, was Hygiene betrifft. Uns fehlt einfach die Perspektive, die brauchen wir dringend."

Von einer momentanen Auslastung zwischen 20 und 30 Prozent spricht Tanja Steinbrecher-Levoux vom Hotel "Tandreas". Diese Zahlen seien "alles andere als erfreulich". Das Hotel sei seit Beginn des Lockdowns im November nur noch von Montag bis Donnerstag für Geschäftsreisende geöffnet, am Wochenende ist mangels Touristen geschlossen. Wirtschaftlich rentabel sei das nicht. "Wir haben die Stellung gehalten und den Mut nicht verloren", so Steinbrecher-Levoux.

"Klartext sprechen"

Obendrein sei die Zeit genutzt worden, um die Lüftungsanlagen zu optimieren und in Luftfiltergeräte zu investieren. Und generell seien "weitere Schritte in die digitale Zukunft" gewagt worden. Jedoch fordert auch sie deutliche Antworten. "Nach den Aussagen der Landesregierung ist für uns Hoteliers kein Land in Sicht. Bei der nächsten Zusammenkunft der Politik muss Klartext gesprochen werden." Sonst stünden Hotels und Gastronomen weitere ungewisse Zeiten bevor. Wünschenswert wären allerdings "Zeichen der Wahrnehmung und der Anerkennung vonseiten der Landes- und der Bundesregierung.