Feier zum Tag der Deutschen Einheit im Rathaus

GIESSEN - Der Magistrat der Stadt lädt zur Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit am Sonntag, 3. Oktober, ab 11.30 Uhr, in das Atrium des Rathauses, ein. Neben einer Rede von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz wird Dr. Alexander Jehn, Direktor der hessischen Landeszentrale für politische Bildung, den Entwicklungsprozess zur Einrichtung eines Lern- und Erinnerungsortes für eine positive Demokratiegestaltung im ehemaligen Notaufnahmelager im Meisenbornweg vorstellen. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Multikulturelle Orchester. Es wird das 2G-Zugangsmodell angewendet, das heißt, ausschließlich Geimpfte und Genesene können an der Feierstunde teilnehmen. Vor Zutritt ist ein Negativnachweis gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original vorzulegen.