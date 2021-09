„Feierabend: digital“ in Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Agiles Projektmanagement stand in den vergangenen Monaten im Fokus der Eventreihe „Feierabend:digital“ der Fabrik19 GmbH aus Gießen. Traditionelle, mittelständische Unternehmen (KMU) sollen mithilfe des Themenkomplexes einen Eindruck davon erhalten, ob und wie diese Methode auch für KMUs anwendbar ist. Im dritten und letzten Teil der kleinen Serie am Donnerstag, 30. September, ab 17.30 Uhr gibt Verena Leidinger von Globus SB-Warenhaus nun einen Einblick in die Praxis. Im Gespräch mit Fabrik19-Geschäftsführer Mark Pralle und dem zertifizierten Scrum Master im Team des Technologieunternehmens, Konstantin Schulz, wird sie auf die Frage „Welchen Unterschied macht agiles Projektmanagement?“ eingehen. Anmelden können sich Interessierte kostenfrei unter https://feierabenddigital10.eventbrite.de.