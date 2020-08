"Feierabend:digital" in Gießen: Es geht um Vor- und Nachteile des "Home Office"

So sieht für viele Arbeitnehmer der Arbeitsplatz in Corona-Zeiten aus. Aber hat das "Home Office" Zukunft? Symbolfoto: dpa

GIESSEN"Was haben wir während Corona bisher gelernt und was können wir in die Zukunft mitnehmen?" - unter dieser Leitfrage debattierten diesmal die Teilnehmer des Onlineformats "Feierabend:digital" in der "Fabrik19". Das große Thema lautete "Mobiles Arbeiten während Corona". Moderator Mark Pralle, Geschäftsführer der "Fabrik19", und seine drei Gäste hatten zusammen mit ihren Zuschauern und Zuhörern die Möglichkeit, sich über die Erfolge und Misserfolge des mobilen Arbeitens seit Beginn der Pandemie auszutauschen. Referent Oliver Böhmer von der Firma Bender in Grünberg machte deutlich, dass Stillstand keine Option sei: "Abwarten, Stillhalten, Nichtstun - das alles ist im Augenblick keine Option."

Sein Augenmerk lag vor allem auf den Anfängen der Corona-Krise im März. Das mobile Arbeiten war aus seiner Sicht bereits vor Corona technisch möglich, aber von Arbeitgebern eher ungewollt. Mit der Pandemie änderte sich dies schlagartig. Mobiles Arbeiten wurde nötig, das Credo des Lockdowns: "Wer kann, arbeitet von zuhause". Trotz erster Probleme zieht Böhmer eine zufriedene Bilanz: "Es gab Startschwierigkeiten, trotz alledem hat es funktioniert." Die digitalen Methoden wurden akzeptiert und auch die Mitarbeiter waren zufrieden, so der IT-Experte. Die räumliche Nähe, da waren sich alle einig, fehlt weniger als erwartet.

Auch wenn das mobile Arbeiten während der Pandemie sich als gute Alternative erwiesen hat und die Akzeptanz besonders zu Beginn der Krise hoch war, zeigt sich in letzter Zeit, dass sich auch Gefahren im "Home Office" verstecken. Diese Gefahr sieht auch Böhmer: "Das Problem ist, dass wir aus der Pandemie nichts lernen. Die Vorteile nehmen wir nicht mit". Viel zu groß sei die Verlockung, nach der Pandemie wieder in "alte Muster zurückzufallen" und alles wieder so zu strukturieren und durchzuführen, wie man es die ganzen Jahre gewohnt war. Dennoch betonte die Gruppe einstimmig, dass das "Home Office" auch nach der Pandemie mehr gefördert werden müsse. Die darauffolgende Diskussion ermöglichte Nachfragen der Teilnehmer. Zu Beginn der Diskussion referierten Pralle und Böhmer nochmal die Ausgangssituation Ende März und die jetzige Situation Ende Juli.

Fotos So sieht für viele Arbeitnehmer der Arbeitsplatz in Corona-Zeiten aus. Aber hat das "Home Office" Zukunft? Symbolfoto: dpa "Digitaler Feierabend" bei Pizza und Bier: Jens Ihle, Mathias Koch, Mark Pralle und Oliver Böhmer (von links). Foto: Leyendecker 2

Die Probleme und Möglichkeiten des "Home Office" seien schon vorher bekannt gewesen, wurden aber nicht berücksichtigt oder genutzt, so die beiden IT-Experten. Beide stellten klar, dass sich noch einige Herausforderungen für die Zukunft auftäten. "Es gibt Punkte, wo wir nachbessern müssen", so Böhmer. Beispielsweise bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Die Frage, ob das sowohl technisch als auch menschlich möglich ist, wurde schnell zum Diskussionspunkt. Jens Ihle, Geschäftsführer des Regionalmanagements Mittelhessen, brachte die Frage schnell auf den Punkt: "Technisch ist alles möglich, aber wir dürfen nicht vergessen: Veränderungen finden im Kopf statt". Zum Abschluss wurde auch in die Zukunft geschaut, quasi als Ausblick für die Zeit der Normalisierung und nach Corona. Für die Gruppe ist ein hybrides Arbeiten zwischen "Home Office" und der Tätigkeit im Büro ein Modell für die Zukunft.

Im Gegensatz dazu sei eine Kernarbeitszeit kein Konstrukt für die Zukunft, so der Tenor. Man müsse einen dauerhaft höheren Anteil an "Home Office" ermöglichen. Doch auch da mahnt das Quartett: Man dürfe nicht vergessen, dass das "Projekt Home Office" im März in vielen Bereichen aus der Not geboren wurde und noch nicht gänzlich zukunftstauglich sei. "Ob die Mannschaft im Home Office funktioniert, hängt auch vom Vertrauen untereinander ab", meinte Böhmer.

Die Leute seien motiviert und besser zu erreichen, aber man dürfe nicht vergessen, dass das "Home Office" auch zur psychischen Belastung werden könne. Die Gefahr sei, dass manche Mitarbeiter das Gefühl einer dauerhaften Überwachung bekommen, so Böhmer. Aus Sicht der Teilnehmer sei das mobile Arbeiten eine Möglichkeit für die Zukunft, welche sich auf lange Sicht gut ausbauen lasse. Der Tenor am Ende lautet: "Home Office funktioniert momentan nur, weil es funktionieren muss."