Feierstunde für Absolventen von "Wirtschaft integriert" in Gießen

GIESSEN - Jungen Geflüchteten und Zugewanderten den Weg zu einem Berufsabschluss zu ermöglichen - dies ist das Ziel des landesweiten Projektes "Wirtschaft integriert". Damit hat das Hessische Wirtschaftsministerium 2016 als erstes Bundesland eine nahtlose Förderkette von der Berufsorientierung bis zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss aufgebaut. Zu den Bausteinen gehören Berufsorientierung, betriebliche Einstiegsqualifizierung und Ausbildungsbegleitung, dies wird durch das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft hessenweit umgesetzt.

Durchgängige Elemente der Förderung sind die berufsbezogene Sprachförderung, Lernunterstützung, Integrationsunterstützung und sozialpädagogische Begleitung. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von "Wirtschaft integriert" hat das Bildungswerk in Gießen Kooperationspartner, darunter Vertreter der Agentur für Arbeit und des Jobcenters, Betriebe, Mitarbeitende und Projektteilnehmende zu einer Feierstunde geladen. Einige der besonders erfolgreichen Auszubildenden wurden geehrt.

Tajik Mohammad Younes erzählte von seinem langen Weg, den er als Minderjähriger auf sich genommen hat, um sich an einem anderen Ort eine bessere Zukunft aufzubauen. Nach Sprachkursen und dem Hauptschulabschluss hat er einen Ausbildungsplatz als Fachlagerist gefunden. Mit Unterstützung von "Wirtschaft integriert" hat er seine Abschlussprüfung als Fachkraft für Lagerlogistik im Juni erfolgreich abgelegt und arbeitet nun als festangestellte Fachkraft bei der Firma Nordfrost in Mücke. Er bedankte sich bei seinem Pädagogen Hans Grabowski und seinem Ausbilder im Bildungswerk Roland Niebergall für die Unterstützung während der gesamten Zeit: "Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft!" Alle Anwesenden gratulierten den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen zu ihren hervorragenden Leistungen.

Ab September 2021 stehen in allen Projektbausteinen in Gießen wieder Plätze zur Verfügung. Interessierte können sich an das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft, Ioana Risch, Telefon: 0641/ 98238-39, E-Mail: risch.ioana@bwhw.de wenden.

"Wirtschaft integriert" wird gefördert aus Mitteln des Landes Hessen, des Europäischen Sozialfonds, der Agenturen für Arbeit sowie der Jobcenter. Kooperationspartner sind die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, der Hessische Handwerkstag und die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Industrie- und Handelskammern. Derzeit wird das Projekt an 18 Standorten durchgeführt.