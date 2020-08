Feierstunde für Sascha Feuchert im Live-Stream

Jetzt teilen:

Giessen (red). Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz übergibt am Freitag in einer Feierstunde im Gießener Rathaus die Hedwig-Burgheim-Medaille der Universitätsstadt Gießen an Prof. Sascha Feuchert.

"Mit seinem umfangreichen Wirken hat sich Professor Feuchert in besonderem Maße um die Verständigung und das Verständnis zwischen den Menschen im Sinne Hedwig Burgheims engagiert. Seine wertvolle Arbeit und sein Engagement für das Gedenken und die Erinnerung an den Holocaust sind überragend und umfassend: als Wissenschaftler, als Autor und Publizist, als Hochschullehrer, dem die Vermittlungsarbeit und Ausbildung von Studierenden am Herzen liegt, sowie als gesellschaftlich Engagierter", heißt es zur Begründung in einer Pressemitteilung. Wegen der Corona-Regelungen können nicht mehr als 118 Gäste an der Feierstunde teilnehmen. Diese Zahl ist durch telefonische Anmeldungen bereits erreicht. Für alle anderen Interessenten besteht die Möglichkeit, die Feierstunde auf der Homepage der Stadt - www.giessen.de - per Live-Stream ab 18 Uhr zu verfolgen.