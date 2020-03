"Feiger Meuchelmord" des Studentenkorps im Nebel

Postkarte der Beerdigung der ermordeten Arbeiter. In der Mitte Pfarrer Erhard Boehm aus dem Privatbesitz von Dietrich Heither. Repro: Coordes

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG. Die Morde von Mechterstädt trugen Marburg einst den Ruf ein, "eine der Brutstätten der Reaktion" zu sein. 100 Jahre nach der Erschießung der thüringischen Arbeiter durch Mitglieder des Marburger Studentenkorps wollten Studierende mit einer Veranstaltungsreihe an die Morde und den darauf folgenden Justizskandal erinnern. Die Vorträge sind zwar abgesagt, aber eine Dokumentation der Geschichtswerkstatt findet sich im Internet.

Erschossen fand man die 15 Arbeiter am Morgen des 25. März 1920 an einer einsamen Landstraße bei Mechterstädt. Mitglieder des Studentenkorps hatten sie als angebliche Rädelsführer der Roten Armee festgenommen und "auf der Flucht" ermordet. Der damalige Kultusminister Konrad Haenisch (SPD) bezeichnete die Tat als "feigen Meuchelmord der Marburger Buben". Der Historiker Dietrich Heither hat viele Jahre über den Fall von rechtsradikaler Gewalt gearbeitet und gemeinsam mit Adelheid Schulze ein Buch über die Morde von Mechterstädt geschrieben.

Justiz-Skandal

Zur Vorgeschichte: Bereits vor 1920 herrschte eine militärische Struktur an der Philipps-Universität. 60 bis 70 Prozent der Studenten in Marburg waren korporiert und orientierten sich eng verbunden mit dem deutschen Kaiserreich am rechten Rand des politischen Spektrums. Ein Großteil der Studenten sympathisierte mit den Umsturzplänen des rechtsextremen Generallandschaftsdirektors Wolfgang Kapp, dessen Putschversuch im März 1920 nur durch einen Generalstreik verhindert werden konnte. Dies bot den Marburger Studenten die Gelegenheit, gegen die Novemberrevolutionäre zu kämpfen. Zwei mit Waffen und Munition ausgerüstete Bataillone - fast 1500 Studierende - folgten einem Aufruf, der lautete: "Das Vaterland ist in höchster Gefahr! In Thüringen ist Aufruhr. Bewaffnete Banden durchziehen raubend und plündernd das Land." Tatsächlich war es in den Putsch-Tagen zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen. Als das Studentenkorps in Thüringen eintraf, hatte sich die Lage aber schon wieder beruhigt.

Fotos Postkarte der Beerdigung der ermordeten Arbeiter. In der Mitte Pfarrer Erhard Boehm aus dem Privatbesitz von Dietrich Heither. Repro: Coordes "Marburger Studenten als Kulturträger in Thüringen" - Die Karikatur entstammt dem "Gothaer Volksblatt" vom 1. Mai 1920. Repro: Coordes Der Historiker Dr. Dietrich Heither hat über Mechterstädt geforscht. Foto: Coordes 3

Auf dem Weg nach Bad Thal bei Eisenach wurden trotzdem 15 Arbeiter als angebliche Rädelsführer festgenommen. Unter ihnen waren auch Mitglieder der liberalen Deutschen Demokratischen Partei. Doch die meisten Verhafteten waren noch nicht einmal politisch aktiv gewesen. Die Arbeiter waren unbewaffnet, leisteten keinen Widerstand und hatten sich nichts zu Schulden kommen lassen. Auf dem Vormarsch nach Gotha wurden sie mitgenommen. Zwei Stunden nach Marschbeginn in dichtem Nebel lebte keiner der Gefangenen mehr. Angeblich auf der Flucht erschossen, fand man ihre Leichen in Abständen entlang der 2,7 Kilometer langen Strecke auf der Landstraße bei Mechterstädt.

WEITERE INFOS Zusätzliche Details gibt es unter www.mechterstaedt.asta-marburg.de. Zudem gibt es eine Dokumentation der Geschichtswerkstatt, die unter www.marburg.de/mechterstaedt veröffentlicht wurde. (gc)

Ausstellung abgelehnt

Zum eigentlichen Skandal wurde der Fall durch den dann folgenden Prozess, in dem sich 14 Korporationsstudenten verantworten mussten. Es war das Verdienst der ebenfalls nach Thüringen ausgerückten republikanisch eingestellten Marburger Volkskompanie, darunter der spätere CDU-Politiker Ernst Lemmer, dass die Mordtat im ganzen Reich publik wurde. Doch sowohl das Kriegsgericht in Marburg als auch das Schwurgericht in Kassel sprachen die Todesschützen - überwiegend Medizinstudenten - frei. Dabei blieb unerklärt, warum die Arbeiter mit Kopfschüssen aus nächster Nähe getötet und nicht etwa durch Schüsse ins Bein an der Flucht gehindert wurden. Ein angeblich Fliehender wurde von vorn getroffen. 15 Gefangene sollen nacheinander die Flucht ergriffen haben, obwohl sie sahen, dass ihre Kameraden sofort erschossen wurden. Aussagen, die nicht im Einklang mit der Fluchtversion standen, wurden nicht berücksichtigt. Das Gericht machte sich die Konstruktionen der Verteidigung zueigen - etwa das Phänomen des "unbeabsichtigten Hochschusses".

Beweismaterial wurde unterschlagen, Zeugen "präpariert". Verteidiger, Ankläger und der Führer des Studentenkorps kannten sich privat. Die Richter waren offensichtlich parteilich. Die Studenten hatten aber auch die Unterstützung der Universitätsleitung und des Rektors der Marburger Universität. Die liberale Frankfurter Zeitung kommentierte damals: "Es muss ein Vergnügen für jeden Angeklagten sein, der einen solchen Anklagevertreter vor sich hat, der einen Verteidiger vollständig überflüssig macht."

Der Ruch von Mechterstädt blieb lange an der Universitätsstadt hängen. So zeichnete George Grosz ein bösartiges Gesicht der herrschenden Klasse in der Stadt. Darunter titelte er: "O Marburg, o Marburg, du wunderschöne Stadt. Darinnen mancher Mörder gar gute Freunde hat." Kurt Tucholsky nahm den Prozess gleich mehrfach aufs Korn. Es gab eine Spendensammlung der Gothaer Sozialdemokraten zugunsten der Hinterbliebenen, an der sich auch ein damals 14 Jahre alter Frankfurter Schüler namens Wolfgang Abendroth beteiligte. 30 Jahre später wurde er der wohl berühmteste Marburger Professor für Politikwissenschaft.

Doch die Philipps-Universität tat sich lange Jahre schwer mit den Morden. 75 Jahre dauerte es, bevor die Hochschule sich in einer öffentlichen Veranstaltung mit dem Thema beschäftigte. Als Prof. Bruno Reimann, Soziologe der Nachbaruniversität Gießen, Ende 1993 der Universitätsleitung eine Ausstellung zur Erschießung der thüringischen Arbeiter anbot, lehnte der damalige Präsident ab. Nach einem Stadtverordnetenbeschluss und einer ausführlichen Auseinandersetzung enthüllten Stadt, Universität und Asta Marburg vor einem Jahr eine Gedenktafel zu den politischen Morden.