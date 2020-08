Ferien in Gießen: Wie ist der Familienurlaub in Corona-Zeiten?

Ferien unter besonderen Bedingungen: Ausflüge in Tierparks oder Zoos sind wieder möglich - und allseits beliebt. Abstand halten ist daher nicht überall so einfach wie zum Beispiel in der Nordsee. Fotos: Mosel

Giessen. Die Tourismus-Beauftragten im Nordseebad müssen äußerst akkurat vorgegangen sein. Mit weißer Sprühfarbe und Zollstock unterm Arm waren die Markierungsarbeiten um die Strandkörbe direkt am Wattenmeer sicher ein Tageswerk. Gerade Linien teilen die beliebten Bereiche auf der Wiese direkt an der Strandpromenade in etwa gleichgroße Rechtecke. Geschätzt rund acht Quadratmeter hat jeder Mieter der begehrten Sitzgelegenheiten demnach nur für sich und seine mitgereisten Liebsten. Soweit die Theorie. Praktisch bleiben Fragen offen. Wie soll man "sein" Rechteck verlassen, ohne den privaten Rasen der Nebenfamilie zu betreten? Und wie ist das eigentlich mit dem Mindestabstand, wenn Urlauber "ihr" Revier exakt bis zur aufgesprühten Grenze zusätzlich durch das Aufbauen und Aufblasen von Strandmuschel und Schwimm-Einhorn sowie - ganz klassisch - aneinandergereihte Badetücher markieren? Ach, gäbe es bloß Antworten oder - noch besser - Garantien in diesem Corona-Sommer. Nach einem Frühjahr voller Extreme steht eines fest: Wir sind urlaubsreif! Was ein Dilemma ist, denn Corona macht bekanntlich keine Ferien. Dass inzwischen aber Zoos, Schwimmbäder, Kinos und Freizeitparks wieder geöffnet haben, dürfte Eltern Freudentränen ins Gesicht treiben. Ob die klassischen Familien-Ausflugsziele auch in Pandemie-Zeiten Spaß machen und Ablenkung bringen, haben meine Familie und ich ganz selbstlos getestet. Eine rein subjektive Abhandlung.

Es gibt zwei Dinge, an denen man diesen Sommer nicht vorbeikommt: Schlange stehen und Abstand halten. Beides in Kombination ist für einige Menschen offenbar der absolute Endgegner. Die Aussichten sind aber auch zu verlockend. Viele - unter "normalen" Ferien-Umständen hochfrequentierte, weil bei Kindern hoch im Kurs stehende - Ausflugsziele stellen durch die auferlegten Einlassbeschränkungen mehr Platz in Aussicht, dazu kürzere Wartezeiten und vor allem: weniger Gleichgesinnte. Der erste Dämpfer. Bei perfektem Sommerwetter sind tatsächlich noch weitere Familien auf die gewitzte Idee gekommen, mit dem Nachwuchs einen der zahlreichen Tierparks in der Region zu besuchen.

Vogelpark Schotten, 12 Uhr: Zeitgleich mit der Sonne erreicht die Warteschlange vor dem Kassenhäuschen ihren Höchststand. Kann sein, dass das (zu) dichte Aneinanderstehen durch den Wunsch begründet ist, im Schatten des Vordermanns Abkühlung zu finden. Die gibt es knapp eine Stunde später dann endlich auch am Bachlauf im Park. Die Tiere ziehen allerdings ebenfalls die kühlen Plätze vor - es sei ihnen gegönnt. So laufen die Fütterungsversuche der - im Einbahnstraßenprinzip - an den Gehegen vorbeiziehenden Besucher oftmals ins Leere. Der Vierjährige packt die übrig gebliebenen Gemüsekroketten dann einfach für Omas Hund ein. Ob der den Karotten-Mais-Mix tatsächlich gefressen hat, muss ich noch in Erfahrung bringen.

So spontan ist ein Besuch im Frankfurter Zoo momentan nicht möglich. Im Online-Ticket-Shop kann zwischen zwei Zeit-Slots von je fünf Stunden gewählt werden. Doch Schlange gestanden wird auch hier. Durch die verbindliche Uhrzeit läuft ein Großteil der Besucher zeitgleich auf. Zusätzlich birgt der Kartenkauf einige Tage im Voraus eine große Unbekannte: das Wetter. Gerade am Nashorn-Gehege angekommen, halten die dunklen Wolken dann auch, was sie versprechen. Naja, wenigstens der Sohn trägt in weiser Voraussicht eine Regenjacke. Ohne Vorabkauf hätten sich wohl die Wenigsten an diesem Tag für einen Zoobesuch entschieden. Corona verhilft eben zu neuen Erfahrungen.

Gut, der Vierjährige kann sich ohnehin nur schwer auf Erfahrungswerte berufen. Das Kinopolis etwa kannte er nur von außen. An dem Tag, an dem sich das ändert, steht dort tatsächlich keine Schlange. Karten kauft man auch hier online, ein Datenformular gibt es gratis dazu. Wer Zeit sparen möchte, füllt das am besten schon zu Hause aus, dann läuft der Einlass deutlich schneller. Aus Besuchersicht sorgen die Corona-Regelungen wohl für den entspanntesten Kinobesuch aller Zeiten. Um den geforderten Abstand einzuhalten, bleiben je zwei Sitze vor, hinter und neben den eigenen frei. Kein Nebenmann, der ungefragt die Armlehne in Anspruch nimmt, kein nerviges Popcorntüten-Geraschel. Dem Sohn ist das alles dennoch nicht ganz geheuer. Raus geht es in Einbahnstraßenregelung übrigens über einen Notausgang, das funktioniert auch schon vor Filmende.

Im Freibad Ringallee fehlen in diesem Sommer ebenfalls Dinge, die eigentlich keiner vermisst. Gepose auf dem Sprungturm zum Beispiel, oder Schubsereien auf der Wasserrutsche. Die Nutzung ist nämlich jeweils nur noch einer Person vorbehalten. Dazu gibt es auch hier deutlich mehr Platz als gewöhnlich.

Den Freizeitpark Lochmühle in Wehrheim - das Lieblingsziel aus der eigenen Kindheit - habe ich tatsächlich noch nie so leer gesehen wie in diesem Sommer. Hier gilt, was immer schon so war: Je besser das Wetter, desto mehr Andrang. Die unzähligen Fahrten mit Eichhörnchen- Wellen- und Helikopter-Bahn, Blütenwirbel und Teppichrutsche an einem bewölkten Tag bescheren mir am Abend ordentlich Rückenschmerzen. Der Sohnemann aber schläft beseelt ein und fragt am nächsten Morgen direkt, ob wir nun ins "Phantasialand" fahren können. Ich befürchte, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet.

"Richtigen" Urlaub machen wir dann auch noch. Abstand halten ist nur an wenigen Orten so einfach wie in der 18 Grad kalten Nordsee, denken wir. Das stimmt wahrscheinlich auch, wenn man es geschafft hat, den abgegrenzten Strandkorbbereich exakt auf der Linie balancierend zu verlassen. Die gemietete Ferienwohnung dürfte dazu absolut virenfrei gewesen sein. Die "Corona-Endreinigung" ist jedenfalls mit 50 Euro als Extraposten auf der Rechnung aufgetaucht.