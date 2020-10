Ferienangebote im Mathematikum für Kinder und Eltern

Jetzt teilen:

Giessen (red). Zum Start der Herbstferien kommt ein Exponat zurück in die Ausstellung des Mathematikums, das viele Besucher in den letzten Wochen vermisst haben: die Leonardobrücke. An den Wochenenden können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und deren Eltern und Großeltern an Forschungsstationen mehr zu spannenden Themen entdecken. "Coole Mathematik" wird samstags und sonntags zwischen 11 und 17 Uhr angeboten und ist im Eintritt inbegriffen. Die Themen der nächsten beiden Wochenenden sind "Die Welt der Zahlen" und "Wie haben die Römer gerechnet?".

Neben der Dauerausstellung bieten die Herbstferien die letzte Möglichkeit, die Kunstausstellung "BOSC - Hier stimmt doch was nicht" von Jean Bosc zu erleben. Die Karikaturen des französischen Künstlers sind lustig, pointiert und viel mathematischer als gedacht und noch bis zum 18. Oktober in den Gängen zu sehen. Wer in den Herbstferien das Mathematikum besucht, bekommt einen Jahreskalender der besonderen Art geschenkt: Nach kurzem Falten und Zusammenkleben eines Bastelbogens erhält man die schöne Form eines Kaleidozyklus. Die Besonderheit der Form besteht darin, dass man diese Ringform in sich drehen und so den aktuellen Monat einstellen und ablesen kann. Diesen speziellen Kalender gibt es nur im Mathematikum.

Es empfiehlt sich eine vorherige Anmeldung über das Buchungssystem des Mathematikums auf der Homepage www.mathematikum.de.